Berlin-Kladow: Bäckerei überfallen - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Phantombild bittet die Berliner Polizei um Mithilfe. Die Abgebildeten stehen im Verdacht, am 18. März 2020 eine Bäckerei in Kladow überfallen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 6.30 Uhr das Geschäft am Ritterfelddamm betreten und die 43-jährige Angestellte mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen haben. Anschließend sollen die beiden Maskierten mit den Tageseinnahmen zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen sein. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Bäckerei in Kladow überfallen - die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu den Gesuchten und/oder deren Aufenthalt machen?

Wer hat die Tatvorbereitung, zum Beispiel das Anlegen der Maskierung, oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110, über die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle.

