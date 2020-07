Linksautronome bringen Transparente am "Molecule Man" in der Spre an.

Linksautonome sind auf die riesige Skulptur geklettert, um gegen eine Räumung der Liebigstraße 34 in Friedrichshain zu protestieren.

Berlin-Treptow Linksautonome besetzen "Molecule Man" in der Spree

Berlin. Am frühen Dienstagmorgen sind mehrere Linksautonome in Treptow auf die 30 Meter hohe Skulptur "Molecule Man" in der Spree geklettert.

Dort brachten sie ein großes Transparent mit der Aufschrift "L34 stays - Wohnraum ist keine Ware" an. Die Parole bezieht sich auf das umstrittene linksradikale Hausprojekt Liebigstraße 34 in Friedrichshain, dem eine mögliche Räumung bevor steht.

Den Kopf einer Figur überzogen sie mit einer Sturmhaube in den Regenbogen-Farben und einer schwarzen Hose.

Die Aktion hielt im Verlauf des Morgens an. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, griffen aber bisher nicht ein, wie ein Zeuge berichtete.

Protestaktion gegen mögliche Räumung der Liebigstraße 34

Die Unterstützer der Liebigstraße 34 wollen mit der Besetzung des "Molecule Man" gegen die Berliner Politik und eine mögliche Räumung des Hauses protestieren, hieß es in einer Mitteilung der Aktivisten.

Das Haus an der Liebigstraße 34 in Friedrichshain gilt neben der Rigaer Straße 94 als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in Berlin. Anfang Juni hatte das Landgericht einer Räumungsklage des Eigentümers gegen den Bewohner-Verein stattgegeben und entschieden, dass die Bewohnerinnen das Haus verlassen sollen.

Die monumentale Eisenfigur des US-Künstlers Jonathan Borofsky steht seit 1999 zwischen Elsenbrücke und Oberbaumbrücke in der Spree und ist eines der Wahrzeichen Berlins.

