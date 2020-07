Einbruch in Hotelzimmer – Polizei sucht Täter mit Fotos

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die im März dieses Jahres gemeinsam mit einem Komplizen in ein Hotelzimmer in Mitte eingebrochen sein sollen.

Am Samstag, den 14. März 2020, sollen die beiden mit ihrem inzwischen bekannten Mittäter einem Mann in einer Bar die Geldbörse entwendet haben. Gegen 2.15 Uhr sollen sie dann mit der Schlüsselkarte, die im Portemonnaie gesteckt hatte, das Zimmer des Gastes in einem Hotel an der Köpenicker Straße in Kreuzberg geöffnet und ein Laptop sowie andere Gegenstände gestohlen haben.

Nach dem Einbruch sollen sie zudem die Kreditkarte, die sich ebenfalls in der Geldbörse befand, zum Einkaufen genutzt haben.

Die Polizei fragt:

• Wer kann Angaben zur Tat machen?

• Wer kennt die Gesuchten und/oder kann Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthaltsorten machen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiabschnitt 57 an der Keibelstraße 35 in Berlin-Mitte unter der Telefonnummer (030) 4664 - 557 700 oder 557 626, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.