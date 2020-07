Mit gestohlener Karte Geld abgehoben – Polizei sucht Täter

Der gesuchte Mann soll nach einem Einbruch in Tiergarten mit der gestohlenen EC-Karte in Lankwitz mehrfach Geld gezogen haben.

Berlin. Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, eine zuvor bei einem Firmeneinbruch in der Altonaer Straße gestohlene EC-Karte an mehreren Geldautomaten in Lankwitz benutzt zu haben.

Mit dieser Karte soll er am Donnerstag, 21. Februar 2019, gegen 23.20 Uhr, an der Kaiser-Wilhelm-Straße sowie gegen 23.25 Uhr an der Leonorenstraße mehrfach Bargeldabgehoben haben.

Dieser Mann soll mit einer gestohlenen EC-Karte mehrfach Geld abgehoben haben.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann Angaben zu dem Gesuchten und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 an der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-272100/13 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-271100, über die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle.

Das Bild des Gesuchten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.954343.php