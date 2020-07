Berlin Neukölln Feuerwehr: Sieben Autos brennen - Brandstiftung

In Neukölln haben erneut mehrere Autos in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch am Wochenende brannte es.

Berlin. In einer offenen Garage eines Wohnhauses in Neukölln haben in der Nacht zu Montag sechs Autos gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen. Sechs Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte.

Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen und ein Café im Gebäude an der Jahnstraße belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Zwei Wohnungen seien unbewohnbar geworden. 50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In der Jahnstraße brannten 6 Pkw in einer offenen Garage mit Übergriff auf das Wohngebäude. 50 Kräfte der @Berliner_Fw waren im Einsatz, löschten den Brand, belüfteten und kontrollierten 24 Wohnungen. 100 Personen wurden betreut, 6 vom #Rettungsdienst versorgt. pic.twitter.com/3Ym7QKUedW — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 13, 2020

Kurz zuvor hatte ganz in der Nähe an der Karl-Marx-Straße ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Bereits am Wochenende hatten wieder mehrere Fahrzeuge in Berlin gebrannt, auch in Neukölln.

Ein Feuerwehrmann löscht ein Auto an der Karl-Marx-Straße.

Foto: Morris Pudwell