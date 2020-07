Neukölln: Autos brennen - Anwohner in Lebensgefahr

In Neukölln haben auf einem Mieterparkplatz sechs Autos gebrannt.

In Neukölln haben mehrere Autos in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Für die Anwohner bestand Lebensgefahr.

Feuerwehreinsatz Autos brennen in Neukölln - Anwohner in Lebensgefahr

Berlin. In einer offenen Mietergarage eines Wohnhauses im Neuköllner Ortsteil Britz haben in der Nacht zu Montag sechs Autos gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung war auch das Wohngebäude betroffen.

Laut Feuerwehr bestand für die Bewohner des sechsgeschossigen Hauses Lebensgefahr. Die Parkplätze liegen unter dem Wohnbereich des Gebäudes.

#Brand in #Britz

In der Jahnstraße brannten 6 Pkw in einer offenen Garage mit Übergriff auf das Wohngebäude. 50 Kräfte der @Berliner_Fw waren im Einsatz, löschten den Brand, belüfteten und kontrollierten 24 Wohnungen. 100 Personen wurden betreut, 6 vom #Rettungsdienst versorgt. pic.twitter.com/3Ym7QKUedW — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 13, 2020

Ein Mieter riskierte für sein Auto sein Leben: Er sprang in den Wagen in der Garage und fuhr damit durch das Feuer ins Freie. Sechs Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte.

Für seinen BMW riskierte ein Anwohner sein Leben. Er fuhr damit durchs Feuer.

Foto: Morris Pudwell

Feuer in Neukölln: Feuerwehr betreute 100 Menschen, zwei Wohnungen unbewohnbar

Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen und ein Café im Gebäude an der Jahnstraße belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Zwei Wohnungen seien unbewohnbar geworden. 50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Über den offenen Garagen liegen Wohnungen. Für die Bewohner bestand Lebensgefahr.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 3 Uhr morgens war der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen, um 4 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Kurz zuvor hatte an der nahe gelegenen Karl-Marx-Straße ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Bereits am Wochenende hatten wieder mehrere Fahrzeuge in Berlin gebrannt, auch in Neukölln.

Ein Feuerwehrmann löscht ein Auto an der Karl-Marx-Straße.

Foto: Morris Pudwell

Ende Juni war es in Neukölln zu einer Serie von Autobränden gekommen. Vier Nächte in Folge brannte es im Norden des Bezirks. Die Polizei geht in jedem der Fälle von Brandstiftung aus.

In Neukölln hat ein Firmen-Fahrzeug gebrannt. Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr löscht ein brennendes Auto an der Schönstedtstraße. Foto: Thomas Peise

Erneut brannten in der Nacht Autos in Neukölln. Foto: Thomas Peise

An der Donaustraße löscht die Feuerwehr ein brennendes Auto. Foto: Morris Pudwell

An der Schönstedtstraße brannte ein Wagen im Frontbereich. Foto: Thomas Peise



An der Donaustraße wurde an einem einem Nissan versucht, Feuer am Tank zu legen. Foto: Thomas Peise

An der Donaustraße brannte ein Auto im Frontbereich, ein weiterer Wagen wurde durch den Brand beschädigt. Foto: Thomas Peise