Randalierer demolieren Autos in Friedrichshain

Ein Polizeibeamter steht in einem Hauseingang in der Rigaer Straße. Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines linken Wohnprojektes an der Rigaer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchte sie mehrere Wohnungen in der Rigaer 94. Vollstreckt wurden demnach zwei unterschiedliche richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Wohnungen.

Foto: Paul Zinken / dpa