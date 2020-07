Berlin Wilmersdorf Feuerwehr: BVG-Bus brennt

+++ BVG-Bus gerät in Wilmersdorf in Brand +++

Kurz vor Mitternacht hat an der Konstanzer Straße Ecke Hohenzollerndamm in Wilmersdorf der Motor eines BVG Doppeldeckerbus gebrannt. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

+++ Linksautonome randalieren in Friedrichshain +++

Ausschreitungen in Friedrichshain: Polizisten kontrollierten mehrere Personen.

Foto: BM

In der Nacht zu Sonntag habe Linksautonome in Friedrichshain randaliert. Mindestens zehn Autos wurden demoliert und die Scheiben einer Sparkassen-Filiale eingeworfen. Mehr dazu lesen Sie HIER!

+++ In der Nacht haben in Berlin erneut zahlreiche Fahrzeuge gebrannt +++

In der Nacht zu Sonntag haben in Berlin erneut mehrere Autos gebrannt. In Gesundbrunnen stand an der Soldiner Straße der Motorraum eines Taxis in Flammen. Ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt. In Neukölln brannte ein Mercedes SUV am Weigandufer. Gegen 6.30 Uhr am Sonntagmorgen brannten an der Pflügerstraße in Neukölln zwei Roller. An der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg löschte die Feuerwehr an der Straße Wermathen in Schönefeld auf einem Parkplatz einen Transporter und zwei Autos. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass sie komplett ausbrannten. Ein weiteres Fahrzeug wurde stark beschädigt.

+++ Feuer in Wohnung in Weißensee ausgebrochen +++

Flammen schlagen aus einer Wohnung an der Tassostraße in Weißensee.

Foto: Morris Pudwell

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weißensee hat am Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Gegen 3 Uhr stand eine rund 50 Quadratmeter große Wohnung im dritten Stockwerk an der Pistoriusstraße in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. 39 Brandbekämpfer waren im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. „Eine Person aus der Wohnung und zwei andere haben wir in Sicherheit gebracht“, sagte der Sprecher. Außer den beiden Menschen, die wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kamen, wurde niemand verletzt.