Feuer in Seniorenheim - ein Bewohner stirbt

Großeinsatz in Templin: Am Nachmittag brannte der Dachstuhl eines Seniorenheims. 75 Bewohner wurden gerettet, ein Mensch starb.

Templin. Ein Toter, sechs Verletzte und 75 Senioren, die die Nacht in einer Notunterkunft verbringen müssen: Ein Dachstuhlbrand in einem DRK-Seniorenheim hat in Templin (Uckermark) zu einem Großeinsatz für Rettungskräfte und Helfer geführt.

Am Sonnabendnachmittag gegen 16.50 Uhr war im Dachstuhl eines DRK-Seniorenheims Feuer ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei Brandenburg der Berliner Morgenpost mit. Etwa 75 Bewohner konnten durch das Pflegepersonal und Rettungskräfte aus dem Haus geborgen werden, eine Person starb jedoch in den Flammen, so der Sprecher. Unter den Verletzten seien auch drei Rettungskräfte.

Nach einem #Brand in einem Pflegeheim in #Templin (UM) wurden heute 6 Personen verletzt, darunter 3 Feuerwehrleute. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden. Für Angehörige haben wir eine Personenauskunftsstelle eingerichtet:



📞 0331-505950https://t.co/XJn4phMgyO — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 11, 2020

Noch gegen 21 Uhr kämpften die Feuerwehrleute, die aus zahlreichen umliegenden Orten gerufen worden waren, gegen vereinzelte Glutnester. Die Bewohner sollten die Nacht in einer Notunterkunft verbringen, die die Stadt Templin zur Verfügung stelle. Helfer und Seelsorger seien im Einsatz, um die Betroffenen zu betreuen.