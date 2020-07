Kreuzberg: Streit am Gleisdreieck eskaliert - Mann niedergestochen

+++ Streit am Gleisdreieck eskaliert - Mann niedergestochen +++

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist am Gleisdreieckpark in Kreuzberg mit Dutzenden Menschen in Streit geraten und dabei verletzt worden. Der 32-Jährige soll am Freitagabend „mit einem mitgebrachten Messer hantiert haben“, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Daraufhin soll er mit einer Gruppe von bis zu 30 Menschen an der Schöneberger Straße Ecke Luckenwalder Straße aneinander geraten sein. Im Verlauf des Streits erlitt der Mann demnach Schnittverletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang sowie der Grund für den Streit waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Zuvor hatte es geheißen, dass am U-Bahnhof Gleisdreieck rund hundert Jugendliche eine Party gefeiert hätten. Demnach sei auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, die mit einem massiven Aufgebot vor Ort war.

+++ Feuer in Seniorenheim - ein Toter +++

Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Templin (Uckermark) ist ein Mann ums Leben gekommen. Drei Bewohner und drei Feuerwehrleute wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonnabendabend sagte. Der Brand sei am Nachmittag im Dachstuhl ausgebrochen - die Ursache sei noch unklar. 108 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht und verbringen den Angaben zufolge die Nacht auf Sonntag in anderen Unterkünften. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

+++ Betrunkener Geisterfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei +++

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Berliner Stadtautobahn A100 in falscher Fahrtrichtung von Tempelhof bis zum Streckenende in Wedding gerast. Nur ein quer gestellter Polizeiwagen habe den 33-Jährigen an der Seestraße stoppen können, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Der Fahrer war demnach mit „deutlich mehr als 100 Stundenkilometern unterwegs“.

Die Fahrt auf der falschen Fahrbahnseite begann am Tempelhofer Damm, Zeugen riefen die Beamten. Diese konnten den Wagen am Spandauer Damm auf der A100 entdecken und fuhren hinterher in Richtung Beusselstraße. Am Autobahnende bei der Seestraße war die Fahrt zu Ende. Der Falschfahrer rammte einen Polizeiwagen.

Der Streifenwagen, der ihn verfolgte, fuhr auf das Auto des Mannes auf. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt, alle anderen kamen nicht zu Schaden. Im Auto saß neben dem Falschfahrer auch eine 31 Jahre alte Beifahrerin, „beide stark alkoholisiert“, so der Sprecher. Dass bei der Geisterfahrt auf der Autobahn nicht mehr passiert ist, liegt „vermutlich an der ruhigen Verkehrslage in der Nacht“.

+++ Motorradfahrer demonstrieren gegen Sonntagsfahrverbot +++

Zahlreiche Motorradfahrer haben am Samstag in Berlin gegen Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestiert. Hunderte, wenn nicht Tausende Biker fuhren auf mehreren Routen zum Brandenburger Tor, wo sie sich mit ihren Maschinen demonstrativ aufreihten. Einer trug eine Weste mit dem Schriftzug „Sind wir zu laut, bist Du zu alt.“ Bereits am vergangenen Wochenende hatten bundesweit Zehntausende Motorradfahrer gegen Fahrverbote aus Lärmschutzgründen demonstriert. Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesrates, der die Bundesregierung auffordert, solche zeitlich befristeten Einschränkungen durchzusetzen - damit der Lärm, etwa in beliebten Ausflugsgegenden, reduziert werden kann.

Lesen Sie auch: Demos und Bauarbeiten: Die Staustellen am Wochenende

+++ SEK nimmt Mann in Hotel in Marzahn fest +++

Polizeieinsatz in einem Hotel in Marzahn.

Foto: Morris Pudwell

Ein betrunkener Mann soll in Marzahn seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Streit telefonisch mit dem Gebrauch einer Schusswaffe gedroht haben. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei durchsuchte daraufhin in der Nacht zum Samstag die Hotelräume am Adersleber Weg, in denen der Mann sich aufhielt, fand jedoch keine Waffe, wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte. Demnach soll es sich um einen Streit „im Bereich der häuslichen Gewalt“ gehandelt haben. Die Frau hatte nach der telefonischen Drohung die Sicherheitskräfte alarmiert. Niemand wurde verletzt. Der genaue Hergang und der Grund für den Streit waren zunächst unklar.

+++ Erneut Demonstration an der Rigaer Straße +++

Demonstration an der Riager Straße. Die Polizei ist vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Am Freitagabend ist es erneut zu einer Demonstration von Bewohnern der Rigaer Straße gekommen. Der Zug führte von der Boxhagener Straße bis zur Rigaer Straße. Am Endpunkt kam es zu vereinzelten Festnahmen. Auslöser war eine Razzia der Polizei im Haus Rigaer 94 am Donnerstag.

Lesen Sie HIER mehr zur Situation an der Rigaer Straße

+++ Mann bei Küchenbrand in Mitte verletzt +++

Eine brennende Küche in einem sechsstöckigen Haus hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Mitte ausgelöst. Im dritten Stockwerk des Gebäudes an der Schützenstraße waren Küchenmöbel in Brand geraten - ein Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag mitteilte. 20 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen im Haus konnte verhindert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.