Kreuzberg: Streit am Gleisdreieck eskaliert - Mann niedergestoche

+++ Streit am Gleisdreieck eskaliert - Mann niedergestochen +++

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist am Gleisdreieckpark in Kreuzberg mit Dutzenden Menschen in Streit geraten und dabei verletzt worden. Der 32-Jährige soll am Freitagabend „mit einem mitgebrachten Messer hantiert haben“, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Daraufhin soll er mit einer Gruppe von bis zu 30 Menschen an der Schöneberger Straße Ecke Luckenwalder Straße aneinander geraten sein. Im Verlauf des Streits erlitt der Mann demnach Schnittverletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang sowie der Grund für den Streit waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Zuvor hatte es geheißen, dass am U-Bahnhof Gleisdreieck rund hundert Jugendliche eine Party gefeiert hätten. Demnach sei auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, die mit einem massiven Aufgebot vor Ort war.

+++ Mann bei Küchenbrand in Mitte verletzt +++

Bei einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mitte ist ein Mann verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag sagte. Demnach war das Feuer am Freitagabend in der Küche der Wohnung im dritten Obergeschoss des insgesamt sechsgeschossigen Wohnhauses an der Schützenstraße ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Auch zwei Kinder, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht. Feuerwehrkräfte löschten den Brand.

+++ SEK nimmt Mann in Hotel in Marzahn fest +++

Polizeieinsatz in einem Hotel in Marzahn.

In der Nacht zu Samstag hat es in einem Hotel in Marzahn einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommando (SEK) gegeben. Ein Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unbekannt.

+++ Erneut Demonstration an der Rigaer Straße +++

Demonstration an der Riager Straße. Die Polizei ist vor Ort.

Am Freitagabend ist es erneut zu einer Demonstration von Bewohnern der Rigaer Straße gekommen. Der Zug führte von der Boxhagener Straße bis zur Rigaer Straße. Am Endpunkt kam es zu vereinzelten Festnahmen. Auslöser war eine Razzia der Polizei im Haus Rigaer 94 am Donnerstag.

