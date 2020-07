Polizeibericht Berlin: Feuer in Köfte-Imbiss in Kreuzberg

In Kreuzberg hat es in einem Imbiss gebrannt.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Feuer in Köfte-Imbiss in Kreuzberg

+++ Feuer in Köfte-Imbiss in Kreuzberg +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht nach Kreuzberg ausgerückt. Gegen zwei Uhr brannte es in einem Köfte-Imbiss an der Reichenberger Straße am Kottbusser Tor. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften am Ort und hatte den Brand in der Lüftungsanlage im Dachbereich schnell unter Kontrolle. Es entstand nach ersten Angaben ein erheblicher Sachschaden. Die Mitarbeiter standen unter Schock. Ein Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

+++ Vonovia-Transporter brennt in Treptow +++

Ein Transporter des Immobilienkonzerns Vonovia brannte.

Foto: Morris Pudwell

In Treptow hat in der vergangenen Nacht ein Transporter des Immobilienkonzerns Vonovia gebrannt. Gegen 1.30 Uhr hörten Anwohner der Forsthausallee einen Knall und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand am Transporter.

Ein Transporter des Immobilienkonzerns Vonovia brannte.

Foto: Morris Pudwell

+++ Brand in einem Wohnhaus in Lübbenau - Sieben Verletzte +++

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lübbenau sind in der Nacht zu Freitag sieben Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner wurden von Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt. Insgesamt wohnen 33 Menschen in dem Haus. Warum der Keller Feuer fing, war zunächst unklar.