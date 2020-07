Friedrichshain: Razzia an der Rigaer Straße 94

+++ Polizeieinsatz: Durchsuchungen an der Rigaer Straße 94 +++

Die Polizei führt eine Razzia an der Rigaerstraße 94 in Friedrichshain durch. Die Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in dem Gebäude stehen im Zusammenhang mit Straftaten, die deren Bewohner begangen habe sollen.

Wir durchsuchen derzeit u.a. mit einer Hundertschaft einzelne Wohnungen eines Wohnprojekts der #Rigaer Straße. Die richterlich angeordneten Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit begangenen Straftaten einzelner Personen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 9, 2020

+++ Fahranfänger verursacht schweren Unfall in Kreuzberg - Vier Verletzte +++

Kontrolle verloren: Ein Autofahrer ist in Kreuzberg gegen eine Hausfassade geprallt.

Foto: Morris Pudwell

Am Mittwochabend ist ein Fahranfänger durch Kreuzberg gerast. An der Rudi-Dutschke-Straße verlor er gegen 22.20 Uhr beim Überholen eines Fahrzeugs die Kontrolle über seinen Audi, rammte einen Renault SUV, der mit einer Familie (darunter ein Kind) besetzt war. Der Audi-Fahrer schleuderte mit seinen vier Mitfahrern über den Gehweg, riss dabei einen großen Stromkasten um und rammte schließlich eine Hausfassade. In dem Audi wurden zwei Insassen verletzt, weitere leicht. In dem Renault wurden Mutter und Kind verletzt. Sie wurden vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer, der erst seit zwei Wochen im Besitz einer Fahrerlaubnis war, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei ermittelt. Die Rudi-Dutschke-Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis zum frühen Morgen gesperrt. Der Audi des Fahranfängers wurde sichergestellt.

+++ Wasserrohrbruch in Tempelhof sorgt für massive Verkehrsbehinderungen +++

Am Donnerstagmorgen sorgt ein Wasserrohrbruch an der Germaniastraße in Tempelhof für schwere Behinderungen im Berufsverkehr. Der Tempelhofer Damm wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Zunächst war nur eine Fahrbahn betroffen gewesen. Die Busse des Schienenersatzverkehrs der S-Bahn werden umgeleitet.

Info zu den SEV Bussen der #S41, #S42, #S45, #S46, #S47: Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Germaniastraße müssen die SEV Busse umgeleitet werden, wodurch es zu Verspätungen kommen kann. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) July 9, 2020

+++ Betrunkener Autofahrer überschlägt sich in Steglitz - Machete dabei +++

Ein Autofahrer hat sich in Steglitz mit seinem Kleinwagen überschlagen.

Foto: Morris Pudwell

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in Steglitz einen schweren Unfall verursacht. In einer Linkskurve der Bismarckstraße zur Albrechtstraße rammte er erst ein parkendes Fahrzeug, das auf zwei weitere geschoben wurde und überschlug sich dann mit seinem Mitsubishi. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzt sich nur leicht. Bei dem Unfall wurde eine Machete aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer richtete einen hohen Sachschaden an. Eines der parkenden Fahrzeuge dürfte ein Totalschaden sein. Mindestens ein Auto der Diakonie wurden ebenfalls stark beschädigt. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem erwartet ihn wegen der Machete im Fahrzeug noch eine zusätzlich Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

+++ Transporter fährt sich in Tegel am Badesee fest +++

An der Badestelle am Tegeler See befreit die Feuerwehr einen Transporter aus dem Sand.

Foto: Morris Pudwell

Ein mit Baumaschinen voll beladener Transporter hat sich am Mittwochabend am Tegeler See in Reinickendorf im Sand festgefahren. Der Mann war verbotenerweise in das Trinkwasserschutzgebiet gefahren und konnte sein Fahrzeug nicht mehr befreien. Als die Polizei auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Fahrer. Schließlich musste die Feuerwehr mit einem Rüstkran anrücken, um den Transporter aus dem Sand zu hieven. Der Kran war kurz zu vor noch in Steglitz im Einsatz gewesen, um einen umgekippten Mitsubishi wiedr aufzustellen.

+++ GPS-Sender führt Polizei zu Fahrraddieb - Festnahme an polnischer Grenze +++

Nach Verfolgungsfahrt bis an die polnische Grenze: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann hat am Mittwochvormittag der Polizei den Diebstahl seines hochwertigen Fahrrads angezeigt. Er konnte den Beamten genau mitteilen, wo sich das Fahrrad befand, denn er hatte es mit einem GPS-Sender ausgestattet. Drei Einsatzwagen verfolgten daraufhin den Fahrradieb durch Brandenburg über die A113, A10 bis zur Grenze der A12 zu Polen. Zusammen mit der polnischen Polizei konnten die Beamten den Täter am Grenzübergang festnehmen. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden die Polizisten noch ein weiteres Fahrrad.

+++ Kochtopf gerät in Charlottenburg in Brand +++

In Charlottenburg ist ein Kochtopf auf dem Herd in Brand geraten.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.40 Uhr zu einem Einsatz an der Franklinstraße in Charlottenburg gerufen worden. Dort gab es eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Mehrere Anwohner waren durch den Qualm stark beeinträchtigt. Die Einsatzkräfte fanden die Brandstelle schnell und machten sie unschädlich. Ursache für den Rauch war ein großer Kochtopf auf dem Herd der Wohnung.