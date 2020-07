Blaulicht-Blog: Attacke auf Wahlkreisbüro von Michael Müller

+++ Attacke auf Wahlkreisbüro von Michael Müller +++

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller in Tempelhof attackiert. Sie beschädigten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe. Zudem hinterließen sie Graffiti-Schmierereien. Letztere deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass die Täter aus der linksradikalen Szene kommen. Weder Senatskanzlei noch die Polizei äußerten sich auf dpa-Anfrage zu dem Vorgang. Das Büro war im Januar schon einmal Ziel einer ähnlichen Attacke. In Berlin werden immer wieder Bürgerbüros von Politikern angegriffen, wobei teils hoher Sachschaden entsteht.

+++ Wasserrohrbruch: Tempelhofer Damm und Straße Alt-Tempelhof bleiben bis auf Weiteres gesperrt +++

Der #TempelhoferDamm ist stadteinwärts wieder offen. Grund für die Sperrung war ein #Wasserrohrbruch am Morgen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) July 9, 2020

Seit dem Donnerstagmorgen sorgt ein Wasserrohrbruch in Tempelhof für Behinderungen im Verkehr. Der Tempelhofer Damm wurde in Höhe Alt-Tempelhof in beiden Richtungen voll gesperrt. Gegen 11 Uhr wurde die Fahrbahn stadteinwärts wieder freigegeben. Auch die Straße Alt-Tempelhof wurde ab Manteuffelstraße in Richtung Germaniasttraße gesperrt. Es kommt zu Staus in der gesamten Umgebung. Der Busverkehr der BVG und die Busse des Schienenersatzverkehrs der S-Bahn wurden umgeleitet.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, werden die Reparaturarbeiten wohl mindestens 1,5 Wochen dauern. Der Tempelhofer Damm und die Straße Alt-Tempelhof bleiben daher bis auf Weiteres gesperrt.

M46/140/184/246: Wegen einer Wasserhavarie sperrte die Polizei den Tempelhofer Damm im Kreuzungsbereich Alt Tempelhof in bd. Ri. & die Str. Alt-Tempelhof im Kreuzungsbereich Tempelhofer Damm in Richtung Germaniastr. für den gesamten Fahrzeugverkehr. Weitere Infos folgen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) July 9, 2020

Info zu den SEV Bussen der #S41, #S42, #S45, #S46, #S47: Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Germaniastraße müssen die SEV Busse umgeleitet werden, wodurch es zu Verspätungen kommen kann. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) July 9, 2020

+++ Fahranfänger verursacht schweren Unfall in Kreuzberg - Vier Verletzte +++

Kontrolle verloren: Ein Autofahrer ist in Kreuzberg gegen eine Hausfassade geprallt.

Foto: Morris Pudwell

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochabend in Kreuzberg die Kontrolle über seinen Audi verloren und ist in ein Schaufenster gerast. Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst ein 26 Jahre alter Renault-Fahrer an der Rudi-Dutschke-Straße Ecke Charlottenstraße wenden wollen. Dazu soll er laut Zeugen rechts angehalten und links geblinkt haben, als der 18-Jährige ihn gerade überholen wollte. Der Audi des 18-Jährigen rammte jedoch den Renault und kam von der Fahbahn ab. Der Wagen prallte auf dem Gehweg gegen einen Verteilerkasten und kam in einem Schaufenster zu stehen. Der 18-Jährige erlitt eine leichte Armverletzung, die ambulant behandelt wurde. Der 26-Jährige klagte über Schmerzen, lehnte eine Behandlung aber ab. Seine 25 Jahre alte Beifahrerin und ihr drei Monate altes Kind wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Untersuchung habe jedoch ergeben, dass beide unverletzt geblieben seien. Die Polizei beschlagnahmte das Auto des 18-Jährigen, der nach Angaben von vor Ort erst seit zwei Wochen im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sei.

+++ Durchsuchung in Wohnhaus - unbekannte Flüssigkeiten gefunden +++

In Zusammenhang mit Ermittlungen zu Betäubungsmittel-Kriminalität ist die Polizei am Donnerstag zu einem Haus in Kolkwitz (Landkreis Spree-Neiße) ausgerückt. Seit den frühen Morgenstunden lief in dem Wohnhaus eine Durchsuchung, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten entdeckten mehrere Behälter mit unbekannten Flüssigkeiten. Spezialkräfte der Feuerwehr wurden zur Begutachtung und Analyse hinzugezogen. Teils konnten die Flüssigkeiten nicht abschließend bestimmt werden. Eine Spezialfirma soll nun eine Laboranalyse durchführen. Die Schulstraße wurde zeitweise gesperrt. Eine Gefahr für Unbeteiligte und die Nachbarschaft bestand laut Polizei nicht.

+++ Polizeieinsatz: Durchsuchungen an der Rigaer Straße 94 +++

Die Polizei führt eine Razzia an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain durch. Die Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in dem Gebäude stehen im Zusammenhang mit Straftaten, die deren Bewohner begangen habe sollen. Die Rigaer Straße wurde zwischen Liebigstraße und Zellestraße gesperrt.

Wir durchsuchen derzeit u.a. mit einer Hundertschaft einzelne Wohnungen eines Wohnprojekts der #Rigaer Straße. Die richterlich angeordneten Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit begangenen Straftaten einzelner Personen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 9, 2020

Lesen Sie HIER mehr!

+++ Betrunkener Autofahrer überschlägt sich in Steglitz - Machete dabei +++

Ein Autofahrer hat sich in Steglitz mit seinem Kleinwagen überschlagen.

Foto: Morris Pudwell

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in Steglitz einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 45-Jährige gegen 21.30 Uhr auf der Albrechtstraße Richtung Siemensstraße in einer Linkskurve Höhe Bismarckstraße die Kontrolle über seinen Wagen und rammte einen geparkten Suzuki. Sein Auto überschlug sich und rutschte mehrere Meter auf dem Dach weiter. Zeugen zufolge soll deR Mann die Tür von innen aufgedrückt und aus dem Auto gekrochen sein, bevor er sich vom Unfallort entfernte. Einsatzkräfte konnten den Mann aber in der Nähe finden und dem Rettungsdienst übergeben. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab allerdings einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Zudem entdeckten die Beamten im Unfallfahzeug eine Machete, die beschlagnahmt wurde. Der geparkte Suzuki wurde bei dem Unfall gegen einen Renault und dieser gegen einen Smart geschoben. Alle drei Autos wurden beschädigt.

+++ Betrunkene Autofahrerin beißt Polizisten in den Arm +++

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Marwitz (Oberhavel) einen Polizisten in den Unterarm gebissen. Der Polizei Brandenburg zufolge wollte die 50-Jährige am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr mit ihrem Pkw losfahren. Ein Zeuge bemerkte allerdings, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert war. Er nahm ihr daraufhin den Autoschlüssel weg und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sie den Schlüssel eines weiteren Fahrzeugs in der Hand. Sie verweigerte einen Atemalkoholtest und sagte, sie würde fahren, sobald die Polizei weg sei. Also wollten die Beamten den Schlüssel sicherstellen. Die Frau weigerte sich jedoch. Nach mehreren Aufforderungen, habe einer der Beamten der Frau an dem Arm gegriffen, so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Daraufhin soll die Frau dem Beamten auf den Rücken und ins Gesicht geschlagen haben. Als sie mit "einfacher körperlicher Gewalt" zu Boden gebracht und fixiert wurde, habe sie dem Polizisten in den Unterarm gebissen. Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam, der Beamte konsultierte einen Arzt.

+++ Transporter fährt sich in Tegel am Badesee fest +++

An der Badestelle am Tegeler See befreit die Feuerwehr einen Transporter aus dem Sand.

Foto: Morris Pudwell

Ein mit Baumaschinen voll beladener Transporter hat sich am Mittwochabend am Tegeler See in Reinickendorf im Sand festgefahren. Der Mann war verbotenerweise in das Trinkwasserschutzgebiet gefahren und konnte sein Fahrzeug nicht mehr befreien. Als die Polizei auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Fahrer. Schließlich musste die Feuerwehr mit einem Rüstkran anrücken, um den Transporter aus dem Sand zu hieven. Der Kran war kurz zu vor noch in Steglitz im Einsatz gewesen, um einen umgekippten Mitsubishi wieder aufzustellen.

+++ Böser Scherz: 15-Jährige mit Panzerband gefesselt +++

Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Prignitz hat eine 15-Jährige laut Polizei in seiner Wohnung mit Klebeband, sogenanntem Panzerband, gefesselt. Das Mädchen sei bei dem Jugendlichen in Wittenberge zu Besuch gewesen, als er ihr die Hände und Beine mit Panzertape gefesselt habe, teilte die Polizeidirektion Nord am Donnerstag unter der Überschrift "Nicht nachmachen" mit. Anfangs war es „noch Spaß“, später aber wollte die 15-Jährige dann befreit werden, wie es weiter hieß. Daraufhin habe der 16-Jährige das stark klebende Band mehrfach um den Kopf des Mädchens gewickelt. Um es zu entfernen, habe der Jugendliche die mit dem Band verklebten Haare der 15-Jährigen gegen ihren Willen abgeschnitten. Die Jugendliche erstattete Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Panzerband ist ein besonders reißfestes Gewebeklebeband mit einem stark haftenden Klebstoff.

+++ GPS-Sender führt Polizei zu Fahrraddieb - Festnahme an polnischer Grenze +++

Nach Verfolgungsfahrt bis an die polnische Grenze: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann hat am Mittwochvormittag der Polizei den Diebstahl seines hochwertigen Fahrrads angezeigt. Er konnte den Beamten genau mitteilen, wo sich das Fahrrad befand, denn er hatte es mit einem GPS-Sender ausgestattet. Drei Einsatzwagen verfolgten daraufhin den Fahrradieb durch Brandenburg über die A113, A10 bis zur Grenze der A12 zu Polen. Zusammen mit der polnischen Polizei konnten die Beamten den Täter am Grenzübergang festnehmen. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden die Polizisten noch ein weiteres Fahrrad.

+++ Kochtopf gerät in Charlottenburg in Brand +++

In Charlottenburg ist ein Kochtopf auf dem Herd in Brand geraten.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.40 Uhr zu einem Einsatz an der Franklinstraße in Charlottenburg gerufen worden. Dort gab es eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Mehrere Anwohner waren durch den Qualm stark beeinträchtigt. Die Einsatzkräfte fanden die Brandstelle schnell und machten sie unschädlich. Ursache für den Rauch war ein großer Kochtopf auf dem Herd der Wohnung.

+++ Um Ruhe gebeten: Mann bei Messerattacke schwer verletzt +++

Ein 56-Jähriger ist am Mittwochabend in Köpenick durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte der Mann gegen 20.45 Uhr in einem BVG-Bus der Linie 164 einen anderen um Ruhe gebeten, weil der laut im Bus herumgeschrien haben soll. Der 56-Jährige verließ den Bus an der Glienicker Straße. Der andere Manfolgte ihm und griff ihn an der Mahlower Straße an. Dabei verletzte er ihn mehrfach mit einem Messer am Rücken und flüchtete. Der 56-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

+++ Männer brechen Fahrzeug auf - Festnahme +++

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer festgenommen, die zuvor ein Fahrzeug aufgebrochen hatten. Zeugen hatten die beiden gegen 3.20 Uhr in der Straße Esplanade in Pankow beobachtet, wie sie die Hecktür eines Firmenwagens "knackten" und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten die beiden 27-Jährigen auf frischer Tat. Diese hatten bereits Baumschinen und Werkzeuge in einen VW Passat verladen. Auto und Diebesgut wurden beschlagnahmt, die beiden Männer der Kriminalpolizei überstellt.

+++ Raser in der Probezeit flieht vor Polizei +++

Noch nicht mal ein Jahr hatte ein 26-Jähriger seinen Führerschein wieder, bevor er ihn jetzt erneut abgeben musste. Laut Polizei hatte der Mann gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes zu schnell eine Zivilstreife der Polizei in der Reißeckstraße in Mariendorf überholt. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, worauf der Mann Gas gab und davon raste. Auf der Flucht überholte der Mann laut Polizei riskant, nutzte dabei auch die Gegenfahrbahn, stoppte dann aber seinen Wagen unerwartet in der Mohriner Allee. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten fest, dass er seinen Führerschein erst im August 2019 wiederbekommen hatte und sich noch in der Probezeit befindet. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein sowie den Mercedes.

+++ Postfiliale überfallen +++

Ein Mann hat am Mittwochabend in Tegel die Postfiliale in einem Supermarkt an der Bernauer Straße überfallen. Der Mann war gegen 19 Uhr mit Maske in das Geschäft gekommen, hinter den Tresen gelaufen und hatte dort die Mitarbeiterin attackiert. Er stahl Briefmarken und Geld und entkam mit einem Fahrrad. Die 51-Jährige kam mit dem Schrecken davon, so die Polizei.

+++ Nach schwerem Unfall: Fußgängerin gestorben +++

Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist nach einem schweren Unfall vom Dienstagabend an ihren Verletzungen gestorben. Wie berichtet, hatte die Frau gegen 22.50 Uhr die Pankstraße in Mitte überquert und war dabei vom Auto eines 19-Jährigen erfasst worden, Die Frau wurde dabei gegen die Frontscheibe geschleudert und war anschließend zu Boden gefallen, wobei sie lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Rettungskräfte hatten sie zuerst noch reanimieren und in ein Krankenhaus bringen können, wo sie allerdings starb.