Vergewaltigungen in Berlin: 80 Hinweise auf mutmaßlichen Serien-Täter

Berlin. Zu der mutmaßlichen Serie von Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg geht die Polizei Informationen aus der Bevölkerung nach. Bei den Ermittlern seien rund 80 Hinweise von Bürgern eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Am Mittwoch hatten die Ermittlungsbehörden Aufnahmen in relativ guter Qualität von einem Bahnsteig in Bernau (Barnim) veröffentlicht, die den mutmaßlichen Serientäter zeigen sollen. Am Donnerstagnachmittag wurde davon ausgegangen, dass der Mann weiter flüchtig ist.

Verhaltenshinweise an die Bevölkerung gab die Polizei in dem Fall bisher nicht. Angesichts der begangenen Taten sei aber davon auszugehen, dass der Gesuchte gefährlich ist, sagte der Sprecher. Ob ihn die öffentliche Suche beeinflusse - ihn etwa zum Aufhören oder zum Ausweichen auf andere Orte bringe - sei völlig offen.

Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger war auch ein Polizeihubschrauber über dem Grunewald im Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, suchte die Polizei am Mittwoch bis in den späten Abend in einem Waldgebiet zwischen dem Sprengplatz am Hüttenweg bis zum Grunewaldturm an der Havelchaussee nach dem mutmaßlichen Täter. An der Aktion waren vor allem Zivilfahnder und ein Helikopter mit Wärmebildkamera beteiligt.

Die Beamten sperrten teilweise die Standspur an der Avus, um von oben die Eingänge des Fußgängertunnels zum Grunewald beobachten zu können. Zivilbeamte kontrollierten zudem Männer, die im Wald unterwegs waren. Nach ersten Angaben verlief der Einsatz bisher ohne Erfolg.

Die Polizei rechnen dem Mann sieben Taten zwischen dem 12. und 30. Juni zu. Davon wurden fünf im Bereich des Grunewalds im Berliner Südwesten begangen und eine unweit davon im brandenburgischen Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Hinzu kommt ein Übergriff auf eine junge Frau in Bernau nordöstlich von Berlin. In mindestens fünf Fällen wurden die Opfer vergewaltigt, einmal blieb es beim Versuch.

Joggerin in Kleinmachnow vergewaltigt

Für Aufsehen gesorgt hatte die Vergewaltigung einer 27 Jahre alten Joggerin bei Kleinmachnow am 28. Juni 2020. Kurz nach der Tat hatte die Polizei bereits eine öffentliche Fahndung eingeleitet und ein Phantombild des Täters veröffentlicht.

"Aufgrund der sichergestellten Spuren an den Tatorten, gerichtsmedizinischen Untersuchungen sowie übereinstimmender Zeugenaussagen gehen die Ermittler davon aus, dass für die Taten ein Serientäter verantwortlich ist", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft habe deshalb auch die Ermittlungen zu den Taten in Brandenburg zu dem Berliner Ermittlungskomplex übernommen.

#Fahndung

Mit Fotos & Videos sucht unser #LKA nach einem Mann, der seit dem 12. Juni in #Berlin & #Brandenburg 7 Vergewaltigungen begangen bzw. versucht haben soll.

Fotos & Videos:https://t.co/2Okai0viWT

Hinweise an:

☎️030 4664- 913402

📨lka134-hinweise@polizei.berlin.de

^tsm pic.twitter.com/46tR9X7wih — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 8, 2020

Serien-Vergewaltiger mit Videos aus Bernau-Friedental gesucht

Mit diesen Bildern sucht die Berliner Polizei nach dem mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger.

Foto: dpa/Polizei Berlin

Mit Bildern aus Überwachungskameras, die am Tatabend 15. Juni 2020 in Bernau-Friedental aufgenommen wurden, suchen die Ermittler nach dem Tatverdächtigen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Videos des Tatverdächtigen finden Sie hier.

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur mit athletischem Oberkörper. Er könnte dem Aussehen nach Osteuropäer sein. Den Beschreibungen zufolge hat der Mann braune Augen. Er sprach mit den überfallenen Frauen englisch.

Das Phantombild entstand nach der Vergewaltigung einer Joggerin in Kleinmachnow.

Foto: Polizei Brandenburg

Vergewaltigungen in und bei Berlin - die Polizei fragt:

Wer kennt den Unbekannten?

Wer kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat am Nachmittag des 25. Juni 2020 auf einem Parkplatz nahe dem Teufelsberg beobachtet?

Wer kann Angaben zu den anderen Taten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das LKA 134 beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 913402 (per E-Mail lka134-hinweise@polizei.berlin.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Insbesondere bitten die Ermittler das bislang unbekannte Opfer der Tat vom 25. Juni 2020, sich bei der Polizei zu melden.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?