Kreuzberg: Mann beißt Partnerin den Nasenflügel ab

+++ Mann beißt Partnerin den Nasenflügel ab +++

Die Berliner Polizei ist am Dienstag in den Görlitzer Park in Kreuzberg alarmiert worden. Dort soll ein Mann seiner Partnerin Teile der linken Wange heraus- und den linken Nasenflügel abgebissen haben, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Der Mann wurde festgenommen. Gegenüber den Beamten soll er zu dem Angriff gesagt haben: "Ich darf das, das ist meine Freundin."

"Ich darf das, das ist meine Freundin", verteidigte ein Mann gestern im #Görli, dass er seiner Partnerin Teile der linken Wange raus- & des linken Nasenflügels abgebissen hatte.

#Danke an @ZivileHelden, die unsere Kolleg. alarmierten, welche den Verdächtigen festnahmen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 8, 2020

+++ Frau bei Unfall in Gesundbrunnen schwer verletzt +++

Der schwere Unfall ereignete sich in Gesundbrunnen.

Foto: Morris Pudwell

Eine Frau ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall an der Pankstraße in Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Laut Augenzeugen musste sie von einem Notarzt und Notfallsanitätern lange Zeit vor Ort stabilisiert werden, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Demnach wurde sie von einem Opel-Fahrer in Höhe der Böttgerstraße erfasst und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Auto stoppte erst 200 Meter weiter, wie es außerdem hieß. Details zum Unfallhergang und zu den beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor.