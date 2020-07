Gesundbrunnen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Unfall an der Pankstraße in Gesundbrunnen ist eine Frau schwer verletzt worden.

+++ Frau bei Unfall in Gesundbrunnen schwer verletzt +++

Eine Frau ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall an der Pankstraße in Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Laut Augenzeugen musste sie von einem Notarzt und Notfallsanitätern lange Zeit vor Ort stabilisiert werden, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Demnach wurde sie von einem Opel-Fahrer in Höhe der Böttgerstraße erfasst und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Auto stoppte erst 200 Meter weiter, wie es außerdem hieß. Details zum Unfallhergang und zu den beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor.