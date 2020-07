Unfall in Lankwitz: Radfahrer von Lkw überrollt - 49-Jähriger stirbt in Klinik

Der 49-Jährige war in Lankwitz von einem Lkw überrollt worden. Es handelt sich um den 31. Verkehrstoten in diesem Jahr.

Berlin. Ein 49 Jahre alter Radfahrer, der am 3. Juli in Lankwitz von einem Lkw erfasst worden war, ist am Montagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Berliner Polizei mit. Der 49-Jährige ist laut Mitteilung der 31. Verkehrstote in diesem Jahr.

Der 49-Jährige war auf der Paul-Schneider-Straße unterwegs, als er von dem Lkw eines 64-Jährigen erfasst wurde, der rechts in die Malteser Straße abbiegen wollte. "Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde von dem Lkw überrollt", so die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, denen er am Montag erlag. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall dauern an.

Im ersten Halbjahr 2020 sind 29 Menschen im Berliner Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit. Damit starben mehr als doppelt so viele Menschen auf den Straßen der Hauptstadt, als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019. Damals verloren lediglich 13 auf diese Weise ihr Leben. Im gesamten Jahr 2019 waren es schließlich 40 Verkehrstote.