Baumschulenweg: Feuerwehr löscht Brand an der A113

Gegen 23.30 Uhr ist die Berliner Feuerwehr am Montag zu einem Brand an der neuen Späthstraße in Baumschulenweg gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten dort jedoch nichts entdecken.

Es stellte sich heraus, dass sich das Feuer rund 500 Meter entfernt an der Stadtautobahn A113 - direkt am Mauerweg - befand. Es brannten Teile eines Waldstücks, die vermutlich mutwillig in Brand gesteckt worden waren. Die Polizei kontrollierte einen Mann, der sich ganz in der Nähe des Feuers aufhielt.

Autofahrer auf der A113 hatten unmittelbar am Brandort gehalten und die Feuerwehr alarmiert. Schaulustige liefen auf dem Standstreifen der Autobahn umher, um das Feuer zu beobachten. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, dass ein Auto brennen würde. Dies erwies sich jedoch als falsch.