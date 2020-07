Wittenau: Lagerhalle brennt - Feuerwehr im Einsatz

+++ Lagerhalle in Wittenau brannte +++

Die Berliner Feuerwehr löscht derzeit ein Feuer in Alt-Wittenau. „Wir haben hier einen Brand auf einem Flachdach einer circa 200 Quadratmeter großen Werkhalle“, sagte ein Sprecher am Montagmittag. Insgesamt würden 50 Quadratmeter in Flammen stehen. Derzeit versuche man, mit Kettensägen das Dach zu öffnen, um an die Glutnester zu gelangen, an die man von innen nur schwer herankomme.

#Brand auf einem Flachdach einer ca. 200 qm großen Werkhalle in der Straße #Alt_Wittenau. Das Dach wurde mit einer #Rettungssäge geöffnet, der Brand schnell gelöscht.

Verletzt wurde niemand, wir sind mit 45 Kräften vor Ort.#EstuK pic.twitter.com/1t6qbQqL7y — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 6, 2020

„Wir mussten keine Personen retten und es gab auch keine Verletzten“, so der Feuerwehrsprecher weiter. Die Feuerwehr wurde um 10.50 Uhr gerufen und ist mit rund 45 Kräften im Einsatz. Etwa eine Stunde nach Alarmierung sei die Einsatzstelle übersichtlich gewesen, sagt der Sprecher. Allerdings werde man noch eine Weile mit dem Löschen und Kontrollieren beschäftigt sein. Die Straße Alt-Wittenau wurde zwischen Eichborndamm und Oranienburger Straße gesperrt. Die Buslinien X33, 124 und 221 wurden umgeleitet, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

X33/ 124/221: wegen eines Feuerwehreinsatzes in Alt-Wittenau kommt es bei den Linien zu Umleitungsmaßnahmen. Weitere Informationen folgen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) July 6, 2020

+++ Kreuzotter beißt Berliner auf Almhütte in die Zunge +++

Verwechslung mit schmerzhaften Folgen: Ein Mann aus Berlin ist bei einem Junggesellenabschied in Österreich von einer Kreuzotter in die Zunge gebissen worden. Der 38-Jährige habe die Baby-Schlange bei einem Polterabend am Samstagabend auf einer Almhütte in der Steiermark mit einem Wurm verwechselt, teilte das Österreichische Rote Kreuz mit. Als er sie im Rahmen einer Mutprobe mit der Zunge berührte, habe das giftige Tier zugebissen. Weil der Rachen des 38-Jährigen daraufhin zuschwoll, musste er den Angaben nach von einem Notarzt versorgt und ins rund 60 Kilometer entfernte Landeskrankenhaus in der Wiener Neustadt gebracht werden.

+++ Bundespolizisten nehmen Metalldieb fest +++

Kräfte der Bundespolizei haben nahe des S-Bahnhofs Ahrensfelde einen Metalldieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 41-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr gestoppt worden, als er die Bahnanlage gerade durch einen beschädigten Zaun verließ, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Er hatte demnach einen Akkutrennschleifer noch in der Hand. An den Gleisen hätten die Beamten dann rund 100 Meter Kupferkabel gefunden, die für den Abtransport bereitgelegt wurden. Der 41-Jährige soll angegeben haben, mit zwei Komplizen unterwegs gewesen zu sein. Diese habe man jedoch nicht gefunden.

+++ Auto bleibt auf Karl-Marx-Straße auf Poller hängen +++

Ein Autofahrer ist auf der Karl-Marx-Straße gegen Poller gefahren.

Foto: Pudwell

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Karl-Marx-Straße in Höhe des U-Bahnhofs Hermannplatz in Neukölln gegen zwei Poller eines Radweges gefahren und blieb auf einen Poller hängen. Der Fahrer und mehrere Insassen sollen bei dem Aufprall unverletzt geblieben sein. Die Bergung des Fahrzeugs erwies sich als schwer, weil ein Poller sich direkt unter dem Wagen befand. Die Feuerwehr konnte das Auto nicht einfach beiseite ziehen. Fast zwei Stunden waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, den VW zu bergen. Unter Einsatz eines Hebekissens, Einhandwinkelschleifer und letztendlich eines Spreizers gelang es. Die BSR wurde angefordert, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu befreien.

+++ Einbrecher in Spandau festgenommen +++

Zwei Einbrecher sind am Sonntagabend in Haselhorst (Spandau) festgenommen worden. Mit einem Komplizen brachen ein 32- und ein 33-Jähriger die Ausstellungsräume eines Werkzeugherstellers an der Gartenfelder Straße auf. Das Trio wollte Geräte entwenden. Als die Polizisten eintrafen, rannten die Männer davon. Zwei Einbrecher konnten in Tatortnähe gestellt werden. Ein vor dem Gebäude stehender Transporter wurde von der Kriminalpolizei als Beweismittel sichergestellt.

+++ Fahrzeuge brennen in Reinickendorf und Treptow-Köpenick +++

In Reinickendorf und Treptow-Köpenick haben in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge gebrannt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 1.15 Uhr entdeckte eine Passantin an der Wittestraße einen brennenden Renault Clio. Die Flammen zerstörten das Auto im Frontbereich. Ein davorstehender VW Polo und eine Straßenlaterne wurden zudem beschädigt. Kurze Zeit später - gegen 2.45 Uhr - vernahm eine Anwohnerin der Charlotte-E-Pauly-Straße in Friedrichshagen Verpuffungen und stellte wenig später einen brennenden Krankentransporter fest. Ein weiterer Krankentransporter wurde stark beschädigt.

+++ Zweimal illegal Gülle-Hähne in Neuruppin geöffnet: 200.000 Liter versickert +++

Unbekannte haben in einem Ortsteil von Neuruppin zweimal innerhalb einer Woche illegal jeweils rund 100.000 Liter Gülle aus Behältern abgelassen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte, war zweimal derselbe Betrieb im Ortsteil Radensleben betroffen. Zuletzt waren der oder die Täter in der Nacht zu Sonntag in das Betriebsgelände eingebrochen und hatten einen Absperrhahn an einem großen Güllesilo geöffnet. Die Betreiber bemerkten den Vorfall am Sonntag und konnten den Hahn schließen, bevor der gesamte Lagerbehälter leer war.

Zuvor waren am 29. Juni gleich zwei Absperrhähne an zwei Güllebehältern des Betriebes geöffnet worden. In dem Fall hatten die Betreiber noch Glück im Unglück: In einem der Behälter war nur noch ein Rest. Die nitratbelastete Gülle sei in beiden Fällen im Erdreich versickert. Die zuständigen Umweltbehörden prüften die Fälle ebenfalls. Gülle gilt in normaler Konzentration als Ackerdünger und wird auch in Biogasanlagen als Rohstoff verwendet. Sie kann aber bei zu hoher Konzentration zu überhöhten Nitratwerten im Boden führen.

+++ Wespe im Auto: Fahrerin fährt in Linum gegen Holzmast +++

Wegen einer Wespe hat eine Autofahrerin bei Linum (Ostprignitz-Ruppin) ihren Wagen kaputt gefahren. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neuruppin erklärte, brachte das Insekt die 27-Jährige aus dem Konzept - sie geriet mit ihrem Auto ins Schleudern. Das Auto kam bereits am Samstag auf der Landesstraße 16 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Holzmast und dann gegen ein Verkehrsschild. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf rund 8000 Euro geschätzt.

+++ Straßenfest der „Liebig 34“ - Polizeihubschrauber in der Luft +++

Ein zweitägiges Straßenfest zum 30. Geburtstag des umstrittenen linksradikalen Hausprojekts Liebigstraße 34 in Friedrichshain hat am Sonntagabend friedlich geendet. Allerdings flog ab 22.30 Uhr lange ein Polizeihubschrauber über der Liebigstraße und der Rigaer Straße, weil dort Menschen auf den Dächern unterwegs waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Man wolle die Situation zur Sicherheit beobachten. Mehr dazu lesen Sie hier.