Polizeibericht Berlin: Auto bleibt in Neukölln auf Poller hängen

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 6. Juli 2020.

+++ Auto bleibt auf Karl-Marx-Straße auf Poller hängen +++

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Karl-Marx-Straße in Höhe des U-Bahnhofs Hermannplatz in Neukölln gegen zwei Poller eines Radweges gefahren und blieb auf einen Poller hängen. Der Fahrer und mehrere Insassen sollen bei dem Aufprall unverletzt geblieben sein. Die Bergung des Fahrzeugs erwies sich als schwer, weil ein Poller sich direkt unter dem Wagen befand. Die Feuerwehr konnte das Auto nicht einfach beiseite ziehen. Fast zwei Stunden waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, den VW zu bergen. Unter Einsatz eines Hebekissens, Einhandwinkelschleifer und letztendlich eines Spreizers gelang es. Die BSR wurde angefordert, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu befreien.

+++ Straßenfest der „Liebig 34“ - Polizeihubschrauber in der Luft +++

Ein zweitägiges Straßenfest zum 30. Geburtstag des umstrittenen linksradikalen Hausprojekts Liebigstraße 34 in Friedrichshain hat am Sonntagabend friedlich geendet. Allerdings flog ab 22.30 Uhr lange ein Polizeihubschrauber über der Liebigstraße und der Rigaer Straße, weil dort Menschen auf den Dächern unterwegs waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Man wolle die Situation zur Sicherheit beobachten. Mehr dazu lesen Sie hier.