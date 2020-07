Reinickendorf: Bootsunfall auf Tegeler See - Ein Mann wird noch vermisst

Berlin. Trotz intensiver Suche im Tegeler See fehlte auch am Sonntag noch jede Spur der vermissten männlichen Person. Der Gesuchte war am Freitagabend bei einem Bootsunfall auf dem See mit drei weiteren Männern über Bord gegangen. Drei Personen konnten aus dem Wasser gerettet werden, von dem vierten Mann fehlt bisher jede Spur. Die Suche nach ihm wurde mittlerweile eingestellt.

„Der Mann gilt als vermisst“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. „In dem See an der Havel gibt es unter Wasser verschieden starke Strömungen.“ Ihn in der Nähe des Unfallortes jetzt noch zu finden sei nahezu unmöglich.

Tegeler See: Suche nach vermissten Mann mit Tauchern und Hubschrauber

Der Bootsunfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr. Bei einem offenbar riskanten Fahrmanöver waren alle vier Männer im Alter um die 30 Jahre über Bord gegangen. Zeugen wollen gesehen haben, dass der Bootsführer mit dem Motorboot in der Nähe der Greenwichpromenade enge Kreise auf dem Wasser gezogen haben soll. Dabei wurden die Männer über Bord geschleudert.

Privatboote und ein Boot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) konnten drei Personen aus dem Wasser ziehen. An der Rettung beteiligt waren auch zwei Feuerwehrmänner, die privat auf einem Angelausflug waren und sich in der Nähe des Unfalls mit ihrem Boot befanden.

Mann wird von führerlosem Boot gerammt und versinkt

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers versuchte eine der vier Personen an das führerlos treibende Sportboot zu gelangen und wurde dabei gerammt. Dabei ist der Mann unter die Wasseroberfläche geraten und nicht mehr aufgetaucht. Etwa drei Stunden suchten Kräfte der Feuerwehr, der DLRG und der Wasserschutzpolizei das Gebiet ab. Taucher der Feuerwehr und der DLRG suchten unter Wasser nach dem Mann. Auch aus der Luft wurde die Suche unterstützt. Die Bundespolizei kreiste mit einem Hubschrauber über dem Tegeler See.

„Die drei geretteten Männer wurden an Land dem Rettungsdienst der Feuerwehr übergeben und dort von einem Notarzt und dem Kriseninterventionsteam der DLRG betreut“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Ein Seelsorger der Feuerwehr hat sich ebenfalls um die Personen gekümmert.“

Am Sonnabendmorgen wurde die Unfallstelle erneut abgesucht. „Ein Boot der Wasserschutzpolizei und Taucher der Feuerwehr haben nach der vermissten Person gesucht“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Leider musste die Suche ergebnislos beendet werden.“

