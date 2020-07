Auf dem Alexanderplatz kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auseinandersetzung in Mitte - Mehrere Verletzte

In Mitte ist es in der vergangenen Nacht auf dem Alexanderplatz in der Nähe des Kinos zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei sollen mindestens zwei Menschen verletzt worden sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und musste schlichten. Warum es zu einer Auseinandersetzung kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt.