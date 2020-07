Altglienicke: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend in Altglienicke (Treptow-Köpenick) von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen am ganzen Körper. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Yamaha-Fahrer gegen 10.20 Uhr die Semmelweisstraße in Richtung Pfarrwöhrde. Dabei wurde er von einer 39 Jahre alten Autofahrerin erfasst, die mit ihrem Renault in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr und nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Yamaha-Fahrer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Kopfschmerzen. Sie gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Die Polizei ermittelt.

+++ Mädchen springt nach Drogenkonsum aus dem Fenster - leicht verletzt +++

Nach dem Konsum von Drogen ist ein 16-jähriges Mädchen in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen. Die Jugendliche habe bei dem Sturz in der Nacht zum Sonntag nur leichte Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei erklärte die 16-Jährige, dass sie LSD genommen habe. Bei der Durchsuchung ihres Zimmers fanden die Beamten weitere LSD-Trips. Gegen die Jugendliche wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

+++ Betrunkener 18-Jähriger rast mit Vaters Auto in Nachbarhaus +++

Ein 18-Jähriger ist in Falkensee (Havelland) gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Bruder und einem 17 Jahre alten Kumpel betrunken in das Haus eines Nachbarn gerast. Die beiden 18-Jährigen hätten am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit ihrem Freund eine Spritztour mit dem Auto ihres Vaters unternehmen wollen, berichtete die Polizeidirektion West. Dies endete damit, dass das Trio mit dem Auto den Zaun eines Nachbarn durchbrach und gegen dessen Haus prallte. „Aufgrund der Schäden am Haus ist es fraglich, ob dieses weiterhin bewohnt werden kann“, hieß es im Polizeibericht.

Alle drei Insassen des Autos mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,19 Promille festgestellt, außerdem hatte er keinen Führerschein. Gegen das Trio wurden „alle in Betracht kommenden Strafanzeigen aufgenommen“, so die Polizei.

+++ Bootsunfall auf Tegeler See: Ein Mann wird noch vermisst +++

Ein Bootsunfall hat sich am Freitag gegen 21 Uhr auf dem Tegeler See ereignet. Bei einem offenbar riskanten Fahrmanöver waren alle vier Männer im Alter um die 30 Jahre über Bord gegangen. Zeugen wollen gesehen haben, dass der Bootsführer mit dem Motorboot in der Nähe der Greenwichpromenade enge Kreise auf dem Wasser gezogen haben soll. Dabei wurden die Männer über Bord geschleudert. Eine Person wird immer noch vermisst. „In dem See an der Havel gibt es unter Wasser verschieden starke Strömungen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ihn in der Nähe des Unfallortes jetzt noch zu finden sei nahezu unmöglich. Mehr über den Bootsunfall lesen Sie hier.

+++ Autos in Pankow und Marzahn angezündet +++

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwei Autos in Pankow und Marzahn angezündet. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Eine Anwohnerin der Görschstraße bemerkte gegen 23.45 Uhr einen Feuerschein an einem dort geparkten Audi. Sie verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Das Auto wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Knapp zwei Stunden später - gegen 1.50 Uhr - entdeckten Passanten auf einem großen Parkplatz an der Mehrower Allee Flammen an einem schon älteren Mercedes. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

+++ Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt +++

Bereits am Freitagvormittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Lankwitz lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 10.10 Uhr von der Paul-Schneider-Straße nach rechts in die Malteserstraße abgebogen. Dabei habe er einen 49 Jahre alten Radfahrer überfahren, der in der gleichen Richtung unterwegs gewesen sei. Der Mann stürzte und wurde von dem Lkw überrollt. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik.

+++ Brand in einer Gärtnerei in Groß Kreutz - Ein Verletzter +++

Bei einem Brand in einer Gärtnerei im Ortsteil Neu Bochow der Gemeinde Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) hat der 59-Jährige Grundstückseigentümer eine Rauchvergiftung erlitten. Er musste nach dem Feuer am Samstagnachmittag in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer breitete sich über mehrere Folienzelte aus und griff auch auf ein Nebengebäude über, wie es hieß. Mehrere Freiwillige Feuerwehren hätten ein Übergreifen der Flammen auf ein Einfamilienhaus und ein weiteres Nebengebäude verhindern und schließlich den Brand löschen können. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

+++ Auseinandersetzung in Mitte - Verletzte Personen +++

Auf dem Alexanderplatz kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Foto: Morris Pudwell

In Mitte ist es in der vergangenen Nacht auf dem Alexanderplatz in der Nähe des Kinos zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei sollen mindestens zwei Menschen verletzt worden sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und musste schlichten. Warum es zu einer Auseinandersetzung kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt.