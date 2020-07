Polizei beendet Open-Air-Festival in Haselhorst

Berlin. Nach Wochen des Stillstands wollten sie endlich wieder tanzen. Laut der Veranstalter wurden 999 Tickets für das „H13 Festival“ verkauft, das am Freitagabend in Haselhorst auf einem Festplatz am Spreeufer startete. Eigentlich sollte es bis Sonntagnachmittag laufen. Allerdings rückte nur wenige Stunden nach dem Start die Polizei an und machte dem Feiern ein jähes Ende. Man sei gegen 21.30 Uhr gekommen, hätte rund 340 Personen vorgefunden, die Veranstaltung beendet und den Platz geräumt, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend.

Während sich auf Facebook einige über das Ende des Festivals beschweren, scheint die Schuld wohl eher bei den Veranstaltern selbst zu liegen. „Es lag keine Genehmigung vom Bezirksamt Spandau vor“, sagte der Polizeisprecher. Außerdem braucht man bei einer nächtlichen Musikveranstaltung eine Lärmgenehmigung vom Umweltamt. Und in diesen Zeiten schreibt die Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus eine Erlaubnis vom Gesundheitsamt vor, nachdem man dort ein Hygienekonzept eingereicht hat. Die Veranstalter hätten aber nichts davon beantragt oder eingereicht, so der Sprecher weiter.

„H13 Festival“ in Haselhorst wurde im Vorfeld auf Facebook angekündigt

Man wolle Musik und Live-Atmosphäre wieder ermöglichen, hieß es in der Ankündigung zum Festival, die bereits vor Wochen auf Facebook veröffentlicht wurde. „Dies ist nur möglich, wenn wir beweisen, dass wir die Infektionsschutzmaßnahmen auch in unserer Welt respektieren und einhalten können.“ Die Besucher wurden aufgefordert, mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten und sich in Adresslisten einzutragen, um Infektionsketten gegebenenfalls im Nachhinein unterbrechen zu können. Dem Gesundheitsamt teilten die Veranstalter das aber wohl nicht mit. Für das H13 Festival waren laut der Ankündigung einige namhafte DJs gebucht.