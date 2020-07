Neuköllner Sonnenallee: Feuer in Imbiss wohl kein rassistischer Angriff

Ein Feuerwehrauto steht am Einsatzort an einem Imbiss. Nach einem nächtlichen Brand bei einem Imbiss in Neukölln mit Schwerverletzten ist die Ursache noch unklar.

Berlin. Das Feuer in einem libanesischen Imbiss an der Neuköllner Sonnenallee ist wohl doch kein gezielter Angriff gewesen. Nach aktuellem Ermittlungsstand deute nichts auf einen Anschlag hin, sagte eine Polizeisprecherin am Sonnabendnachmittag. Am Morgen hieß es noch, dass man ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausschließe. Die Ermittlungen dauern an. Das Feuer war in der Nacht zu Sonnabend gegen ein Uhr ausgebrochen.

Zeugen berichteten davon, dass es zuvor eine Explosion gegeben haben soll. Vier Menschen wurden verletzt – zwei von ihnen schwer. Sie wurden von der Berliner Feuerwehr zunächst vor Ort behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Flammen im Erdgeschoss griffen auch auf die darüberliegenden Wohnungen über. Laut Feuerwehr habe es einen „Durchbrand“ bis in die zweite Etage gegeben.

Es brannte ein Imbiss im EG eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Durchbrand bis in das 2. OG.

Die Brandbekämpfer waren mit 80 Kräften im Einsatz. Gegen drei Uhr morgens waren die Löscharbeiten laut eines Feuerwehrsprechers vorerst abgeschlossen. Die Sonnenallee war während der Einsatzes voll gesperrt. Auf Twitter kursieren mehrere Videos von Passanten, die augenscheinlich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gefilmt wurden. Darauf ist zu sehen, wie der Imbiss lichterloh in Flammen steht. Auf dem Kurznachrichtendienst berichteten mehrere Personen, dass der Rauch etwa bis Treptow oder Friedrichshain zu riechen war.

Feuer in Neuköllner Imbiss - seit Jahren rechte Anschlagsserie

Der Verdacht eines Anschlags lag zunächst nah, weil eine Serie rechter Attacken seit Jahren in Neukölln nicht abreißt. Die Täter schmieren immer wieder Nazi-Symbole an Hauswände, verschicken Hass-Botschaften, beschädigen Läden und zünden Autos an. Die Taten richten sich gegen Linke, aber auch gegen Migranten. Zuletzt wurde Mitte Juni die Fassade einer syrischen Bäckerei auf der Sonnenallee beschmiert und ein davor stehendes Auto angezündet. Die Polizei hat zur Aufklärung der Anschläge eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die rechnet der Serie 72 Taten zu – darunter 23 Brandstiftungen.