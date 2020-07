Alexanderplatz: Ohne Maske in der U-Bahn unterwegs - Festnahme

+++ Ohne Maske in der U-Bahn unterwegs - Festnahme +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Donnerstagmittag in Mitte einen Mann festgenommen, der in der U-Bahn keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Wie die Polizei mitteilte. sahen die Einsatzkräfte gegen 13.15 Uhr, wie der Mann in einer U-Bahn der Linie U8 ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung fuhr. Die Polizisten sprachen ihn an und stiegen mit ihm am U-Bahnhof Alexanderplatz aus, um seine Identität festzustellen. Der 28-Jährige verweigerte auch nach mehrmaliger Aufforderung die Herausgabe seines Personalausweises und leistete Widerstand, als ihm die Handfessel angelegt werden sollte. Anschließend brachten sie ihn in eine Polizeidienststelle. Nach der Identitätsfeststellung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung verantworten.

+++ Bundespolizei evakuiert ICE zwischen Berlin und Hamburg +++

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag einen ICE von Berlin nach Hamburg in Friesack (Havelland) gestoppt, die Fahrgäste evakuiert und den Zug durchsucht. Die Bundespolizei bestätigte den Einsatz, wollte aber am Nachmittag aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Details nennen.

Ein Mitreisender der dpa berichtete, dass die Polizisten in dem ICE nach einer Person suchten. Alle Passagiere wurden zunächst auf einen Parkplatz am Bahnhof in Friesack gebracht und mussten kurz darauf das Gelände verlassen.

+++ Auto brannte in Neukölln +++

Bei einem nächtlichen Brand in Neukölln ist ein Auto zerstört worden. Der Mercedes brannte gegen 23.25 Uhr in der Selchower Ecke Lichtenrader Straße, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vor Ort und hatte die Flammen zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war bisher noch unklar. Auf Grund der Hitzeentwicklung wurden ein davor geparkter Audi und zwei rechts daneben angeschlossenen Fahrräder in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

+++ Brand in Stahlwerk - 100.000 Euro Schaden +++

Bei einem Brand am Hennigsdorfer Stahlwerk (Oberhavel) ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Bei Rückbauarbeiten soll es am Donnerstag zu Funkenflug gekommen sein, wobei Plastik in der Zwischenverkleidung eines Kühlturms Feuer gefangen habe, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Daraufhin sei der Kühlturm in Brand geraten. Die Kriminaltechnik untersuchte am Freitagmittag weiter den Brandort, um die Ursache für das Feuer abschließend zu klären.

Über dem Stahlwerk war am Donnerstagnachmittag eine große schwarze Rauchwolke zu sehen gewesen. Neben der Werksfeuerwehr waren auch die Feuerwehren Hennigsdorf und Velten im Einsatz, um das Feuer am Kühlturm löschen.