Sexueller Missbrauch eines Kindes: Dieser Mann wird gesucht

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im November in der Tram der Linie M13 einem Kind in den Schritt gegriffen haben soll.

Nach einem sexuellen Missbrauch eines Kindes fahndet die Berliner Polizei mit Bildern nach einem Mann. Die Behörde erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, 14. November 2019, zwischen 14.40 Uhr und 14.45 Uhr einem unbekannten Kind in der Straßenbahn der Linie M 13 in Fahrtrichtung Wedding zwischen den Haltestellen Roederplatz und Möllendorffstraße Straße Ecke Storkower Straße in den Schritt gegriffen zu haben.

Die Berliner Polizei sucht nach diesem Mann.

Foto: Polizei Berlin

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 75 Jahre alt

wenige Haare

kräftige Statur

dunkle Kleidung

Die Berliner Polizei sucht nach diesem Mann

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913501, per Fax unter der Nummer (030) 4664-913599, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

