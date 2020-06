Randale rund um Rigaer Straße - Straßenbeleuchtung zerstört

Polizisten in der Rigaer Straße (Archivbild)

An der Rigaer Straße gab es laut Medienbericht in der Nacht Krawalle. Randalierer machten sich offenbar einen Stromausfall zunutze.

Berlin. Wie die BZ berichtet, soll es in der Nacht zu Dienstag rund um das linksautonome Hausprojekt an der Liebigstraße Ecke Rigaer Straße zu Krawalle gekommen sein. Am Dorfplatz seien Barrikaden errichtet worden. Auch ein Feuer soll entzündet worden sein.

Laut Stromnetz Berlin gab es in der Nacht in der Gegend rund um die Rigaer Straße einen Stromausfall, der gegen 2 Uhr behoben war. Die Randalierer sollen die Dunkelheit genutzt haben, um die Straßenbeleuchtung an der Rigaer Straße zu zerstören, berichtet die BZ weiter. Auch Autos seien mit Parolen wie „Liebig 34“ beschmiert worden. Eine Hundertschaft der Polizei sei angerückt, um die Ordnung wiederherzustellen.

Am Wochenende könnten in dem Kiez weitere Ausschreitungen drohen. Dann begeht das Hausprojekt an der Liebigstraße seinen 30. Geburtstag.