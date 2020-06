Polizeibericht Berlin: Auto überschlägt sich auf Hermannstraße

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 30. Juni.

+++ Auto überschlägt sich nach Unfall auf Hermannstraße +++

Ein Autofahrer hat sich am Montag gegen 22 Uhr auf der Hermannstraße überschlagen. Der Fahrer und die Beifahrerin sollen schwer verletzt worden sein. Kurz hinter dem U-Bahnhof Boddinstraße fuhr ein Fahrer eines Geländewagen in die Fahrerseite des Hyundai. Dieser überschlug sich und rutschte über die Hermannstraße. Erst nach wenigen Metern kam das Auto auf dem Dach zum Stehen. Die beiden Insassen wurden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Hermannstraße war für über eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt.

+++ Drogenring gesprengt - Kokain und Tausende Euro gefunden +++

Thüringer Ermittler haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera einen Drogenring in Weimar und Berlin gesprengt. Acht Verdächtige seien festgenommen worden, vier von ihnen noch in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der für Organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft dem Sender MDR. Bei der Razzia wurden den Angaben zufolge 20 Kilogramm Ecstasy, viereinhalb Kilogramm Marihuana und knapp 200 Gramm Kokain gefunden. Zudem beschlagnahmten die Fahnder Tausende Euro in bar sowie Speichermedien. Mehr darüber lesen Sie hier.