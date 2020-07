Joggerin in Kleinmachnow vergewaltigt: Polizei veröffentlicht Phantombild

Eine Frau soll am Sonntag beim Joggen in Kleinmachnow überfallen und missbraucht worden sein. Nun wurde ein Phantombild veröffentlicht.

Kleinmachnow. Die Brandenburger Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der eine Joggerin in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) überfallen und missbraucht haben soll. Der Vorfall soll sich am Sonntagabend in einem Waldstück an der Autobahn A115 am dortigen Panzerdenkmal zugetragen haben. Zuerst hatten „Bild“ und „BZ“ über den Vorfall berichtet. Ein Sprecher der Brandenburger Polizeidirektion West bestätigte die Attacke auf die Frau am Montag auf Anfrage. Man ermittle wegen eines Sexualdelikts – konkret wegen des Verdachts einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Joggerin in Kleinmachnow vergewaltigt - die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann?

Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt geben?

Weiter suchen wir Zeugen, die diesen abgebildeten Mann am Sonntagnachmittag -abend im Bereich Dreilinden gesehen oder beobachtet hat.

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Vergewaltiger.

Foto: Polizei Brandenburg

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer: 0331 5508-0 entgegen. Genutzt werden kann auch das Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis

So beschreibt die Joggerin laut Polizei den Täter:

ungefähr 25 Jahre alt

1,75 Meter groß

von schlanker Statur und mit leicht gebräuntem Teint

braune Augen

Er soll eine blaue Jogginghose sowie einen orangen Rucksack getragen haben.

Nach Aussage der 27-Jährigen habe er über „schlechte Deutschkenntnisse“ verfügt und mit „osteuropäischem Akzent“ gesprochen

Die Vergewaltigung soll sich am Sonntagabend in einem Waldstück an der Autobahn A115 am dortigen Panzerdenkmal zugetragen haben.

Foto: pa

Laut des Polizeisprechers war die 27-Jährige in dem Waldstück zwischen Berlin und Potsdam joggen und war zur vereinbarten Zeit nicht nach Hause gekommen. Daher hätten sie ihre Angehörigen gegen 18 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Als die Beamten an ihrer Anschrift eintrafen, um den Vorfall aufzunehmen, sei sie „fast im selben Moment eingetroffen“, so der Sprecher weiter. Sie sei leicht verletzt gewesen, habe erkennbare Schürfwunden gehabt und ausgesagt, „dass sie von einem Unbekannten überwältigt und in ein Gebüsch gezogen wurde“. Dort habe er sich der Täter nach Aussage der Frau an ihre vergangen. Sie habe sich allerdings befreien und flüchten können.

#Zeugengesucht

Am Sonntag kam es in einem Wald zw. #Kleinmachnow (PM) und #Berlin zu einem Sexualverbrechen.

Die Frau zeigte einen bisher unbekannten Mann an, der eine blaue Jogginghose & einen orangefarbenen Rucksack trug. Hinweise:☎️ 0331 5508-0

Infos: https://t.co/pqpvdNVJs7 pic.twitter.com/UCqfXrmsM0 — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) June 30, 2020

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort auch gerichtsmedizinisch untersucht. Die Polizei sicherte noch am Sonntagabend vor Ort Spuren und wurde bei der großangelegten Fahndung in der Region von Kräften der Berliner Polizei und der Bundespolizei unterstützt. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Das Waldstück wiederum wurde mit Taschenlampen und einem Spürhund abgesucht, was allerdings zunächst erfolglos blieb. Der Angreifer sei weiter flüchtig und die Ermittlungen würden andauern, sagte der Sprecher.

Eine Karte zeigt, wo sich die Vergewaltigung der Joggerin in Kleinmachnow zugetragen haben soll.

Vergewaltigung in Kleinmachnow: Polizei prüft Verbindungen zu weiteren Sexualdelikten

Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtete, prüft die Brandenburger Polizei einen Zusammenhang zu einem sexuellen Übergriff an einer Bushaltestelle in Stahnsdorf. Dort sollen zwei 14 Jahre alte Mädchen begrapscht worden sein. Ihre Täterbeschreibung passt zu der Beschreibung des aktuellen Falls in Kleinmachnow.

Laut Bericht ermittelt auch das Berliner Landeskriminalamt wegen einer Serie von Vergewaltigungen und Sexualdelikten in Wannsee. Demnach habe es im Juni "drei Vergewaltigungen und versuchte Vergewaltigungen im Wannsee gegeben", wie die Polizei der Zeitung bestätigte. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte demnach: „Wir stehen im Austausch mit den Brandenburger Kollegen im jüngsten Fall von Kleinmachnow, um Zusammenhänge zu überprüfen.“