Bizarre Taten in Hellersdorf: Polizei sucht Zeugen

Berlin. Es war immer das gleiche Muster: Der unbekannte Täter lauerte jungen Männern nachts in Hellersdorf auf, verfolgte sie bis zu ihrem Wohnhaus und überraschte sie an der Tür. Dann soll er sie in den Keller gedrängt, ihnen die Augen verbunden und sie gezwungen haben, sich hinzuknien. Anschließend machte er Fotos. Die Berliner Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie Nötigung und sucht nun mit Phantombildern nach dem Täter.

„Aufgrund der Art und Ausführung der Tat und den Täterbeschreibungen wurden die Taten möglicherweise von demselben Mann begangen“, heißt es von der Polizei. Mindestens drei dieser Vorfälle soll es demnach über einen Zeitraum von fünf Jahren gegeben haben:

am Donnerstag, den 9. April 2015, an der Teupitzer Straße

am Freitag, den 29. Dezember 2017, an der Nossener Straße

am Sonnabend, den 29. Februar 2020, an der Louis-Lewin-Straße.

In allen drei Fällen soll der Täter nach Auskunft einer Polizeisprecherin Gewalt angewendet haben. Die Opfer seien zum Tatzeitpunkt zwischen 22 und 28 Jahre alt gewesen. Eine sexuelle Motivation liege nach Erkenntnissen der Ermittler nicht vor. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

So beschreibt die Berliner Polizei den Tatverdächtigen:

So soll der Täter im Februar 2020 ausgesehen haben.

Foto: Polizei Berlin 20 - 40 Jahre alt

20 - 40 Jahre alt 180 - 185 cm groß

kräftige Statur

sprach hochdeutsch

wurde als Europäer beschrieben

trug 2017 schwarze Handschuhe mit Knochenmotiv

trug 2020 eine auffällige Camouflage-Jacke

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Gibt es weitere Personen, die Opfer einer solchen Straftat geworden sind?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise, insbesondere in Bezug auf die abgebildete Jacke, geben?

Hinweise bitte an den Polizeiabschnitt 63 in der Heinrich-Grüber-Straße 35 in 12621 Berlin-Kaulsdorf unter der Telefonnummer (030) 4664-663701, über die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle.