Wedding: Erstes Treffen über Dating App – 34-Jähriger beraubt

+++ Erstes Treffen über Dating App – 34-Jähriger beraubt +++

Drei Unbekannte sollen am Sonntag einen Mann in seiner Wohnung in Wedding beraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der 34-jährige sich zuvor über eine Dating-App mit einer männlichen Person gegen 21.45 Uhr in seiner Wohnung an der Föhrer Straße verabredet haben. Es sollen dann jedoch drei Männer erschienen sein, von denen keiner dem Mann ähnlich sah, mit dem er das Treffen vereinbart hatte. Das Trio soll dann den 34-Jährigen in seine Wohnung gedrängt, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Im weiteren Verlauf soll ihm dann einer der Männer mit einem Messer eine Verletzung im Gesicht zugefügt haben. Nachdem der Beraubte seine EC-Karte mit PIN übergeben haben soll, floh das Gespann unerkannt in Richtung U-Bahnhof Amrumer Straße. Die Gesichtsverletzungen des Beraubten wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mann bietet Mieter Geld, um sich vor der Polizei zu verstecken +++

Ein 23-Jähriger hat am Sonntag gegen 8.15 Uhr einen Gegenstand über die Mauer der JVA an der Rathenower Straße geworfen und lieferte sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Während der Flucht ignorierte der Smart-Fahrer sämtliche Signale der Beamten. Mitunter soll er mit über 100 Kilometer pro Stunde gefahren sein. Der Smart-Fahrer missachtete rote Ampeln und raste über die Invalidenstraße, Chausseestraße bis zur Torstraße. Dort fuhr er über einen Gehweg und erfasste beinahe eine Fußgängerin. Der 23-Jährige ließ dann den Smart stehen und flüchtete zu Fuß über den Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Er stieg auf ein Baugerüst und kletterte von dort aus bis in den dritten Stock. Dem dort schlafenden Mieter bot er erfolglos Geld, wenn er sich dort weiter verstecken könne. Schließlich verließ der 23-Jährige kurz nach elf Uhr das Gebäude und wurde unter Widerstandshandlungen von Zivilfahndern festgenommen. Bei seiner Vernehmung räumte er ein, Whiskey getrunken und Kokain eingenommen zu haben. Einen gültigen Führerschein konnte er zudem nicht vorweisen. Das Auto wurde sichergestellt.

+++ Tesla in Prenzlauer Berg angezündet +++

In Prenzlauer Berg (Pankow) hat am Montag gegen zwei Uhr ein Pkw gebrannt. Eine Passantin bemerkte die Flammen und verständigte die Feuerwehr an die Fritz-Riedel-Straße Ecke Cotheniusstraße. Trotz schnell eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte der geparkte Tesla komplett aus. Ein danebenstehender Nissan Primera wurde ebenfalls stark beschädigt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Feuer in Kellerverschlag - Ein Verletzter +++

Die Feuerwehr ist am Sonntag gegen 23 Uhr zu einem Einsatz nach Marzahn-Hellersdorf ausgerückt: Es brannte ein Kellerverschlag in einem Hochhaus an der Mehrower Allee. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Ein Erwachsener wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Im Einsatz waren 45 Kräfte mit 14 Fahrzeugen.

+++ Feuerwehreinsatz am Reichstagsgebäude +++

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Brandanschlag auf das Reichstagsgebäude in Mitte verübt. Wie die "B.Z." berichtet, wurde eine brennbare Flüssigkeit auf eine Spanplatte gegossen und angezündet. An der Ostseite des Gebäudes ersetzt momentan eine Spanplatte ein Fenster. Die Feuerwehr rückte an, musste aber nicht mehr eingreifen. Alle Details zum Feuerwehreinsatz am Reichstagsgebäude lesen Sie hier.