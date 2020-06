+++ Feuer in Kellerverschlag - Eine Verletzte +++

Die Feuerwehr ist am Sonntag gegen 23 Uhr zu einem Einsatz nach Marzahn-Hellersdorf ausgerückt: Es brannte ein Kellerverschlag in einem Hochhaus an der Mehrower Allee. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Eine Erwachsene wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Im Einsatz waren 45 Kräfte mit 14 Fahrzeugen.

