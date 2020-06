Drei Autos brannten in der Nacht zu Sonntag an der Donaustraße vollständig aus.

Brandstiftung Autobrandserie in Neukölln hält vierte Nacht in Folge an

Berlin. Mittlerweile werden einige Anwohner im Norden Neuköllns die Polizei wohl für machtlos halten. Denn erneut gingen in der Nacht zu Sonntag dort Autos in Flammen auf – diesmal gleich mehrere. Es ist die vierte Nacht in Folge. Und die Anwohner machen sich Sorgen. „Das nächste Mal ist es vielleicht mein Auto“, sagte einer von ihnen vor Ort.

Die Bilanz der vergangenen Nacht: Ein Feuer im Innenraum eines VW an der Nansenstraße und drei brennenden Autos an der Donaustraße. Während die Polizei im ersten Fall, der gegen 2.10 Uhr von Anwohnern bemerkt wurde, die Flammen selbst löschen konnten, brannten die Wagen an der Donaustraße – ein VW, ein Citroen und ein Mercedes – fast zeitgleich vollständig aus. Ein daneben geparktes Taxi wurde beschädigt, und ein Anwohner konnte seinen Seat gerade noch wegfahren, wie er später sagte.

An der Schönstedtstraße wurde in der Nacht zu Sonnabend ein Renault in Brand gesteckt.

Foto: Thomas Peise

Die Täter haben es seit einigen Tagen augenscheinlich auf Mittelklassewagen in Neukölln abgesehen. Bereits in der Nacht zu Sonnabend fiel ein Renault an der Schönstedtstraße Brandstiftern zum Opfer. In der Nacht zu Freitag wurden in der gleiche Straße ein Opel und an der Donaustraße ein Nissan und ein Skoda in Brand gesteckt. Dort brannte bereits 24 Stunden zuvor ein VW. „Die Kollegen vor Ort sind sensibilisiert“, sagte dazu eine Polizeisprecherin.

Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten

Die Polizei geht in jedem der Fälle von Brandstiftung aus. „Zu allen brennenden Fahrzeugen in Neukölln und im Umkreis in den vergangenen Nächten werden Zusammenhänge geprüft“, so die Sprecherin weiter. Dabei würden auch zwei weitere Fälle berücksichtigt, die etwas entfernter lagen. So brannte in der Nacht zu Donnerstag ein VW an der Rixdorfer Straße in Mariendorf unweit der Bezirksgrenze. Fast zeitgleich ging ein Kleintransporter einer Gebäudetechnikfirma an der Nobelstraße südlich der Grenzallee in Flammen auf. In letztgenannten Fall wird laut Polizei auch eine politische Motivation geprüft.