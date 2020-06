Attila Hildmann bedroht Journalisten bei Demonstration

Angriff auf #Pressefreiheit bei #AttilaHildmann-Kundgebung am 27.06.20: #Hildmann & Anhänger:innen gingen am Rande stehende Personen aggressiv an. Es kam zu Bedrohungen & Einschüchterungen. Dabei wurde gegen die Kamera eines #Presse|vertreters geschlagen. #b2706 #Berlin pic.twitter.com/GCmiU1WRHm