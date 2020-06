Mann soll Lebensgefährtin mit Schraubendreher verletzt haben

Berlin. Eine 31 Jahre alte Frau ist am Sonnabendabend in Haselhorst von ihrem 34 Jahre alten Lebensgefährtin angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau gegen 20.30 Uhr in der Wohnung einer Bekannten am Burscheider Weg mit einem Schraubendreher lebensgefährlich verletzt worden sein.

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem mutmaßlichen Angriff. Ein Notarzt sowie Sanitäter versorgten die 31-Jährige und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert und zunächst auf der Intensivstation aufgenommen werden musste. Ihr Zustand soll derzeit stabil sein.

Am Sonntagvormittag soll der Tatverdächtige gegen 10.25 Uhr vor der Tür der Bekannten randaliert haben. Polizeikräfte nahmen ihn kurz darauf fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Da der Verdacht bestand, dass der Festgenommene unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde ihm Blut abgenommen. Anschließend wurde der 34-Jährige für das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 21 eingeliefert und soll am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.