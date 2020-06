Berlin Friedrichshagen: Auto landet im Gleisbett der Tram

+++ Auto landet in Friedrichshagen im Gleisbett der Tram +++

Ein Autofahrer hat auf der Schöneicher Straße in Friedrichshagen die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er prallte gegen 3.20 Uhr seitlich mit der Beifahrerseite erst gegen einen Baum und landete anschließend im Gleisbett der Straßenbahn. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer geflüchtet. Die Feuerwehr barg den Wagen aus dem Gleisbett. Es entstand hoher Sachschaden.

+++ Feuer in Restaurant in Mitte ausgebrochen +++

In Mitte hat es in einem Restaurant gebrannt.

Foto: Thomas Peise

Gegen 2.30 Uhr ist in der Nacht zu Samstag in einem Restaurant an der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache wird ermittelt.







+++ Wieder brennt ein Auto in Neukölln +++

Die Feuerwehr löscht ein brennendes Auto an der Schönstedtstraße.

Foto: Thomas Peise

An der Schönstedtstraße in Neukölln hat am frühen Morgen gegen 3.45 Uhr erneut ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Frontbereich schnell löschen. In den letzten beiden Nächten brannten in dem Gebiet bereits mehrere Fahrzeuge. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



+++ Auto steht in Tempelhof in Flammen +++

In Tempelhof hat es im Frontbereich eines Autos gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 4.30 Uhr hat an der Wintgensstraße in Tempelhof ein Seat Ibiza in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das im vorderen Bereich komplett ausbrannte. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei muss nun ermitteln ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt. Laut Besitzerin war das Fahrzeug erst kürzlich in der Inspektion.