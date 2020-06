Rauchwolken über Kreuzberg: Flachdach brannte

+++ Rauch über Kreuzberg: Flachdach einer Sporthalle brannte +++

Ein Feuer in Kreuzberg hat am späten Freitagnachmittag weithin sichtbare dunkle Rauchwolken verursacht. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteile, brannte an der Wrangelstraße das Flachdach einer Sporthalle. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

#Brand in der #Wrangelstraße in #Kreuzberg.

+++ Schwimmer vom Beetzsee seit Donnerstag vermisst +++

Einen Tag nach dem Verschwinden eines Schwimmers im Beetzsee bei Radewege (Potsdam-Mittelmark) suchen Polizei und Rettungskräfte weiter nach dem Vermissten. Der Mann soll am Donnerstagnachmittag mit einem Bekannten im See geschwommen und plötzlich verschwunden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach versuchte der Begleiter noch erfolglos, den Schwimmer zu fassen und zu retten und rief laut um Hilfe. Trotz der Suche mit Booten, Tauchern, einer Drohne und einem Hubschrauber blieb der Mann verschwunden. Die Polizei machte keine Angaben zu seiner Identität; nach Berichten mehrerer Medien soll es sich um einen 26-Jährigen handeln.

+++ Autos brennen in Neukölln - Feuer auf Spielplatz +++

An der Donaustraße brannte ein Auto im Frontbereich, ein weiterer Wagen wurde durch den Brand beschädigt.

Foto: Thomas Peise

Erneut haben in der Nähe des Rathauses Neukölln Autos in den frühen Morgenstunden gebrannt. An der Donaustraße griff das Feuergegen 3 Uhr von einem Wagen auf einen anderen über, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte.

An der Donaustraße wurde an einem einem Nisan versucht, Feuer am Tank zu legen.

Foto: Thomas Peise

Zudem sei an der Straße versucht worden, ein weiteres Fahrzeug in Brand zu setzen. Polizei und Feuerwehr meldeten gegen 4.10 Uhr ein weiteres brennendes Auto an der Schönstedtstraße, die an die Donaustraße angrenzt.

An der Schönstedtstraße brannte ein Wagen im Frontbereich.

Foto: Thomas Peise

Bereits in der vergangenen Nacht hatten mehrere Fahrzeuge in Neukölln gebrannt, darunter auch an der Donaustraße.

Es brannte auch auf einem Spielplatz.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 23.50 Uhr brannte es auch auf einem Spielplatz an der Glasower Straße, Ecke Bendastraße in Neukölln. Die Flammen loderten in der Nähe eine Gebäudes, griffen aber nicht über. Die Feuerwehr konnte rasch löschen.

+++ Unfall nach mutmaßlichem Autorennen +++

Drei Mercedes haben sich am Donnerstagabend in Charlottenburg ein Autorennen geliefert. Dabei kam es zu einem Unfall. Gegen 21 Uhr sollen die Autos den Kurfürstendamm in Richtung Wielandstraße entlang gerast sein. Am Olivaer Platz ging es nach rechts in Richtung Konstanzer Straße, dann nach links in Richtung Lietzenburger Straße. Dabei stieß der letzte Mercedes mit einem ihm entgegenkommenden VW zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 25 Jahre alte VW-Fahrer Kopf- sowie Halsverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er ambulant behandelt wurde. Der 19 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die anderen beiden Mercedes setzten ihre Fahrten fort.

Während der Unfallaufnahme erschienen drei mutmaßliche Bekannte des Mercedes-Fahrers am Unfallort. Von diesen erkannte ein Polizeibeamter einen 19- und einen 21-Jährigen als Fahrer der anderen beiden Mercedes wieder. Der dritte Bekannte soll in einem Mercedes Beifahrer gewesen sein. Polizeikräfte beschlagnahmten die Führerscheine der zwei 19-Jährigen sowie den am Unfall beteiligten Mercedes. Der 21-Jährige entfernte sich wieder, noch bevor seine Beteiligung am mutmaßlichen Rennen abschließend geklärt werden konnte. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

+++ Güterzug kollidiert in Oberschöneweide mit Lkw +++

In Oberschöneweide ist ein Zug mit einem Anhänger kollidiert.

Foto: Thomas Peise

Ein Güterzug ist am späten Donnerstagnachmittag in Oberschöneweide mit dem Anhänger eines Lkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 56 Jahre alte Fahrer des Gespanns gegen 17.30 Uhr den Bahnübergang der Rudolf-Rühl-Allee und musste auf der anderen Seite der Gleisanlage verkehrsbedingst halten. Dabei ragte der Anhänger des Lkw noch in den Gleisbereich. Plötzlich schlossen die Schranken nach einem Warnsignal und der kurz darauf herannahende Zug erfasste den Anhänger. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Rudolf-Rühl-Allee war bis 21.40 Uhr gesperrt.

+++ Autorennen in Kreuzberg: Zwei Männer festgenommen +++

Zivilfahnder der Berliner Polizei haben am frühen Freitagmorgen zwei Männer in Kreuzberg festgenommen, die sich offenbar ein Autorennen lieferten. Die Zivilpolizisten sahen gegen 3.30 Uhr, wie ein Range Rover und ein Audi an einer roten Ampel an der Yorckstraße Ecke Mehringdamm standen und die Motoren aufheulen ließen. Bei grüner Ampel beschleunigten beide stark und rasten in Richtung Hasenheide los. An der Gneisenau- Ecke Zossener Straße nahmen die Beamten wahr, dass der Range Rover-Fahrer stark abbremsen musste, um nicht gegen einen wartenden Smart zu fahren. Anschließend beschleunigten die Fahrer wieder und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Dort gelang es den Einsatzkräften, die beiden Autos zu stoppen und zu kontrollieren. Die Führerscheine der Fahrer im Alter von 26 und 48 Jahren sowie beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Bürgerbüro in Prenzlauer Berg beschmiert +++

Die Schmiererei am Bürgerbüro in der Raumerstraße in Prenzlauer Berg.

Foto: Philipp Siebert

Am Donnerstagmittag ist über die Internetwache eine Sachbeschädigung in Prenzlauer Berg angezeigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Verantwortliche eines Bürgerbüros in der Raumerstraße gegen 8.30 Uhr an der Jalousie einen Schriftzug sowie ein Symbol in schwarzer Farbe festgestellt und anschließend die Anzeige erstattet. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Gedenkstein mit Farbe beschmiert +++

Bislang Unbekannte haben in Neukölln einen Gedenkstein beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Mitarbeiter des zuständigen Bezirksamtes am Donnerstag gegen 7 Uhr fest, dass der auf dem Gelände des Friedhofes Columbiadamm stehende Gedenkstein der Gefallenen des Herero-Aufstandes mit roter Farbe übergossen worden war und erstattete Strafanzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

+++ Betrunkener Mann springt in Schöneberg von Brücke +++

Ein Mann ist von der Carl-Zuckmayer-Brücke gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Foto: Thomas Peise

Auf der Carl-Zuckmayer-Brücke in Schöneberg hat sich gegen 0.45 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein 23-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Gruppen gestritten und teilweise geprügelt. Die Polizei sei eingeschritten. Als die Personalien aufgenommen werden sollten, habe der offenbar betrunkene Mann einen Polizisten beleidigt und ihm vor die Füße gespuckt. Dann sei er losgerannt und zur Überraschung aller Zeugen von der Brücke in den etwa sechs Meter tiefer liegenden Park gesprungen. Dabei habe er schwere Verletzungen an den Armen und im Gesicht erlitten. Von einer versuchten Selbsttötung gehe man nicht aus, sagte eine Polizeisprecherin.

+++ Tankstelle in Neukölln wegen Feuer geräumt +++

In Neukölln hat es hinter einer Tankstelle gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22 Uhr hat es an der Karl-Marx-Straße in Neukölln hinter einer Tankstelle gebrannt. Dabei handelte es sich offenbar um die Habe eines Obdachlosen. Das Feuer griff bereits auf das angrenzende Gebäude über. Die Feuerwehr konnte aber ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Tankstelle wurde sicherheitshalber geräumt.