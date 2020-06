Polizei Feuerwehr Berlin - Autos brennen in Neukölln

+++ Autos brennen in Neukölln - Feuer auf Spielplatz +++

Erneut haben in der Nähe des Rathauses Neukölln Autos in den frühen Morgenstunden gebrannt. An der Donaustraße griff das Feuergegen 3 Uhr von einem Wagen auf einen anderen über, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte.

An der Donaustraße wurde an einem einem Nisan versucht, Feuer am Tank zu legen.

Foto: Thomas Peise

Zudem sei an der Straße versucht worden, ein weiteres Fahrzeug in Brand zu setzen. Polizei und Feuerwehr meldeten gegen 4.10 Uhr ein weiteres brennendes Auto an der Schönstedtstraße, die an die Donaustraße angrenzt.

An der Schönstedtstraße brannte ein Wagen im Frontbereich.

Foto: Thomas Peise

Bereits in der vergangenen Nacht hatten mehrere Fahrzeuge in Neukölln gebrannt, darunter auch an der Donaustraße.

Es brannte auch auf einem Spielplatz.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 23.50 Uhr brannte es auch auf einem Spielplatz an der Glasower Straße, Ecke Bendastraße in Neukölln. Die Flammen loderten in der Nähe eine Gebäudes, griffen aber nicht über. Die Feuerwehr konnte rasch löschen.

+++ Betrunkener Mann stürzt in Schöneberg von Brücke +++

Ein Mann ist von der Carl-Zuckmayer-Brücke gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Foto: Thomas Peise

Auf der Carl-Zuckmayer-Brücke in Schöneberg hat sich gegen 1.10 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Polizisten wurden wegen einer Ruhestörung zur Brücke gerufen. Sie klärten den Sachverhalt und wurden auf einem Mann aufmerksam, der offensichtlich betrunken auf dem Steingeländer herumlief. Dabei rutschte er ab und versuchte noch, sich am Geländer festzuhalten. Er konnte sich jedoch nicht halten und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

+++ Tankstelle in Neukölln wegen Feuer geräumt +++

In Neukölln hat es hinter einer Tankstelle gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22 Uhr hat es an der Karl-Marx-Straße in Neukölln hinter einer Tankstelle gebrannt. Dabei handelte es sich offenbar um die Habe eines Obdachlosen. Das Feuer griff bereits auf das angrenzende Gebäude über. Die Feuerwehr konnte aber ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Tankstelle wurde sicherheitshalber geräumt.