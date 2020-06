Zoll nimmt Autoschmugglerbande hoch

Die Zollfahndung hat in Berlin eine Bande gestellt, die Luxusautos aus Russland illegal in Berlin verkauft haben soll.

Berlin. Der Zoll hat am Mittwoch unter anderem in Berlin eine international agierende Autoschmugglerbande gestellt. Die Verdächtigen sollen über Jahre Luxuskarossen aus Russland nach Deutschland gebracht und von hier weiterverkauft haben.

Insgesamt 25 hochwertige Fahrzeuge wurden am Mittwochmorgen in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt. Nach Auskunft der Zollfahndung Berlin-Brandenburg (ZFBB) handelt es sich zum Teil um gepanzerte Fahrzeuge, die in Russland zum Weitervertrieb angekauft wurden.

Die Bande besteht demnach aus zwölf Beschuldigten zwischen 25 und 42 Jahren, wobei gegen zwei von ihnen Haftbefehl erlassen wurde. Es soll sich fast ausschließlich um deutsche Staatsbürger handeln.

Mehr als drei Millionen Euro Steuerschaden

Unter den Wagen befinden sich unter anderen Autos der Marken Mercedes, Porsche und Ferrari. Den Steuerschaden beziffert die Zollfahndung auf mehr als drei Millionen Euro. Die Bande soll nach ersten Ermittlungserkenntnissen seit 2015 aktiv sein und mindestens 200 Autos illegal nach Deutschland gebracht und weiterverkauft haben.

Die teilweise gepanzerten Fahrzeuge wurden in Russland erworben und im vorgetäuschten Reiseverkehr eingeführt und nicht verzollt. In der Bundesrepublik wurden sie dann mit manipulierten Papieren zugelassen und europaweit weiterverkauft. Die Wagen wurden in Hallen, Tiefgaragen und auf Privatgrundstücken sichergestellt worden.

Auch Bargeld und eine Luxusjacht beschlagnahmt

Neben den Autos sei Bargeld, eine Luxusjacht sowie hochpreisige Uhren beschlagnahmt worden, heißt es von der Zollfahndung. Den Gesamtwert beziffern die Beamten auf rund 900.000 Euro. Bei einem der Beschuldigten seien außerdem 25 Kilogram illegales Feuerwerk gefunden worden, dass speziell gesichert werden musste, sagte ZFBB-Sprecher Christian Lanninger.

Außerdem habe man Waffen wie Messer, Schlagringe und Gaspistolen gefunden. Die Ermittler waren mit rund 200 Kräften im Einsatz – darunter neben Mitarbeitern des ZFBB auch Kräfte der Zollfahndungsämter Hamburg, Dresden und Frankfurt am Main sowie der Bundespolizei und der Polizei Berlin. Das Hauptzollamts Potsdam war außerdem mit zwei Bargeld-Spürhunden Hund im Einsatz.