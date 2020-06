Am Kottbusser Damm in Neukölln ist Gas ausgeströmt. Die Feuerwehr musste drei Wohnhäuser räumen.

Feuerwehreinsatz Gas in Neukölln ausgeströmt: Drei Wohnhäuser geräumt

Berlin. Am Kottbusser Damm in Neukölln ist am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Das Gas sei unter ziemlich hohem Druck ausgeströmt, sagte eine Sprecher der Berliner Feuerwehr. „Das ist immer eine potenzielle Gefahr, weshalb wir uns auf eine Räumung eingerichtet haben.“

#Gasauströmung am #Kottbusser_Damm in #Neukölln

3 Wohnhäuser werden aktuell geräumt, der Verkehr der @BVG_Ubahn #U8 musste eingestellt werden.

Im Einsatz: rund 70 Kräfte

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 25, 2020

Insgesamt drei Wohnhäuser sollten evakuiert werden. Der Verkehr auf der U-Bahnlinie U8, der unter der Straße verläuft, wurde vorübergehend eingestellt.

Allerdings gelang es dem Notdienst des Gasversorgers, die Zufuhr schnell abzustellen. Die Feuerwehr, die zwischenzeitlich mit rund 70 Kräften im Einsatz war, konnte nach kurzer Zeit wieder abziehen. Auch die Evakuierung der Wohnungen konnte abgebrochen werden.

„Wir haben zur Sicherheit noch einmal alles gemessen, haben aber keine gefährliche Konzentration mehr feststellen können“, so der Feuerwehrsprecher weiter.