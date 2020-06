Alt-Hohenschönhausen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

+++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Eine 69 Jahre alte Radfahrerin hat am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Alt-Hohenschönhausen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war sieg gegen 16 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Konrad-Wolf-Straße in Richtung Freienwalder Straße unterwegs, als sie einem Lieferwagen links ausweichen musste, der auf der Radverkehrsfläche geparkt war. Als der Fahrer des Wagens dann die Fahrertür öffnete, wich sie noch weiter nach links aus, geriet mit dem Rad in eine Straßenbahnschiene und stürzte. Der Fahrer verließ unerkannt den Unfallort. Rettungskräfte brachten die 69-Jährige mit schweren Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

+++ Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wilmersdorf +++

In Wilmersdorf ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand gestorben.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Wilmersdorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein 61 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden den Bewohner gegen 1.30 Uhr in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss leblos vor, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Bei den Löscharbeiten verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann. Ein weiterer Bewohner des viergeschossigen Hauses an der Brandenburgischen Straße musste in Sicherheit gebracht werden, er blieb aber unverletzt. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort, das Feuer war in einer knappen Stunde gelöscht. Warum Möbel und Einrichtungsgegenstände in der Wohnung in Brand gerieten, war zunächst nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

+++ Firmenfahrzueg brennt in Neukölln - Brandstiftung vermutet +++

In Neukölln hat ein Firmen-Fahrzeug gebrannt.

In Neukölln hat in der Nacht ein Fahrzeug gebrannt. Gegen 2 Uhr stand ein Transporter der Firma "WISAG Gebäudetechnik Berlin GmbH & Co. KG" an der Nobelstraße in Flammen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Ein weiterer Wagen wurde durch die starke Hitze beschädigt. Nach ersten Informationen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Ein Fachkommissariat ermittelt. Das Unternehmen war in der Vergangenheit bereits häufiger Opfer politisch motivierter Anschläge.

An der Donaustraße löscht die Feuerwehr ein brennendes Auto.

Gegen 2.20 Uhr brannte dann an der Donaustraße ein VW im Frontbereich. Das Auto war nicht mehr zu retten. Ein davor geparkter Mercedes wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

+++ Feuerwehr löscht brennendes Auto in Mariendorf +++

In Mariendorf brannte ein Kleinwagen.

Am frühen Donnerstagmorgen hat gegen 1.30 Uhr an der Rixdorfer Straße in Mariendorf ein VW Polo gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Auto, konnte ein Ausbrennen aber nicht verhindern. Ein davor parkender Kleinwagen wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Rixdorfer Straße war stadteinwärts für ca. eine Stunde gesperrt. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Autofahrer fährt Hund an und lässt das verletzte Tier einfach liegen +++

In Niederschöneweide wurde ein Hund angefahren. Der Autofahrer flüchtete. Ein zweiter Hund blieb unverletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Donnerstag an der Schnellerstraße Höhe Spreestraße in Niederschöneweide ein kleiner Hund von einem Auto angefahren worden. Zeugen teilten mit, dass der Mitsubishi -Fahrer erst angehalten hätte, dann aber seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortsetzte.



Mehrere Zeugen halfen dem unter Schock stehenden Hundehalter, das verletzte Tier auf den Gehweg zu bringen. Eine zufällig vorbeifahrender Streifenwagen wurde gestoppt. Die Polizisten versuchten, mit einer Rettungsdecke den Hund vor dem kalten Bürgersteig zu schützen. Es wurde die Feuerwehr alarmiert, die das verletzte Tier zur tierärztlichen Behandlung in Biesdorf brachten. Ein zweiter Hund blieb unversehrt, er wurde von einem Zeugen betreut.



+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Bei einem Unfall auf der B158 wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Auf der Bundesstraße B158 zwischen Werneuchen und Tiefensee im Landkreis Barnim ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer fuhr mit seiner Maschine auf einen Pkw auf. Dabei stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mir einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

+++ Gas in Neukölln ausgeströmt: Drei Wohnhäuser geräumt +++

Am Kottbusser Damm in Neukölln ist am Donnerstagmorgen Gas ausgeströmt. Die Feuerwehr teilte über Twitter mit, dass rund 70 Kräfte im Einsatz waren. Auch der Verkehr auf der U-Bahnlinie U8 musste zeitweise eingestellt werden. Mehr dazu lesen Sie HIER!

Der Energieversorger stellte die Gaszufuhr schnell ab. Danach bestand keine Gefahr mehr und die Feuerwehr rückte gegen 10 Uhr wieder ab.