Laster erfasst Auto - Fahrerin schwer verletzt

+++ Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt +++

Berlin. Dienstagmittag ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wendete die 52-Jährige gegen 12.20 Uhr mit ihrem Skoda an der Kreuzung Marzahner Straße Ecke Plauener Straße und wurde dabei vom Lastwagen eines 30-Jährigen erfasst, der die Marzahner Straße in Richtung Wassergrundstraße befuhr. Das Auto wurde durch den Lkw rund 30 Meter mitgeschleift und schleuderte danach einige Meter bis zum Stillstand.

Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am ganzen Körper, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Marzahner Straße war für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen rund drei Stunden gesperrt.