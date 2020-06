Berlin Mitte Briefkästen geräubert - Polizei nimmt zwei Post-Diebe fest

+++ Polizisten fassen zwei Postdiebe in Mitte +++

Polizisten haben am Montagabend in Mitte einen Mann und eine Frau nach einem Postdiebstahl festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge sahen die Zivilfahnder gegen 18.30 Uhr an der Wilhelmstraße, wie die beiden aus einem Transporter stiegen und den Inhalt eines Briefkastens der Post in einen Sack entleerten. Anschließend packte das Paar den Sack in das Fahrzeug und fuhr weiter. Zusammen mit weiteren Einsatzkräften wurde der Transporter in unmittelbarer Nähe gestoppt und kontrolliert. Die Polizisten fanden mehrere geöffnete Briefumschläge und Bargeld im Auto und beschlagnahmten diese als Beweismittel. Nach einer richterlich angeordneten Durchsuchung entdeckten die Fahnder weitere geöffnete Briefumschläge in der gemeinsamen Wohnung der Postdiebe und beschlagnahmten diese. Die Beamten brachten die Tatverdächtigen im Alter von 48 und 54 Jahren in ein Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.



+++ Räuber bauen in Neukölln Unfall mit gestohlenem Quad +++

Am Montagabend haben zwei Unbekannte in Neukölln ein Quad gestohlen. Sie verursachten damit einen Verkehrsunfall und flüchteten dann zu Fuß. Gegen 20.45 Uhr soll zunächst ein Mann einen 18-Jährigen von dem Quad gezerrt und ihn bedroht haben, als dieser in einer Einfahrt an der Weserstraße gehalten hatte. Dann soll ein Komplize das Quad gestartet haben, mit dem die beiden Täter in Richtung Weichselstraße flüchteten. Dabei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte an der Weserstraße ein geparktes Auto. Mehreren Zeugenaussagen zufolge sollen die beiden Männer danach zu Fuß in Richtung Sonnenallee geflüchtet sein. Die Ermittlungen haben Fachkommissariate für Raub- und Verkehrsdelikte der Polizei übernommen.