Ermittlungen Polizeianwärter in Wilmersdorfer Messerstecherei verwickelt

Berlin. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Volkspark Wilmersdorf endete für einen 18-Jährigen in der Nacht zu Sonnabend fast tödlich. Gegen 23.45 Uhr traf den jungen Mann ein Messer in die Brust, verfehlte nach Informationen der Berliner Morgenpost knapp sein Herz und verletzte seine Lunge. Nur durch eine Notfall-Operation im Benjamin-Franklin-Krankenhaus in Steglitz konnte sein Leben gerettet werden. Mittlerweile soll sein Zustand wieder stabil sein.