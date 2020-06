Mittenwalde: Ein Toter und acht Verletzte bei Busunfall

+++ Ein Toter und acht Verletzte bei Busunfall nahe Mittenwalde +++

- Bei einem Unfall mit einem Bus und einem Transporter im Landkreis Dahme-Spreewald sind am Montagnachmittag ein Mann getötet und mindestens acht Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Die Kollision der beiden Fahrzeuge habe sich auf der B246 in der Ortslage Telz nahe Mittenwalde ereignet, sagte ein Polizeisprecher in Potsdam.

Bei dem Toten handle es sich vermutlich um den Transporterfahrer, bei den acht Verletzten um alle Insassen des Reisebusses. Dessen Fahrer soll zu den beiden Schwerverletzten gehören, die laut Sprecher nicht in Lebensgefahr schweben. Alle übrigen Businsassen seien leicht verletzt.

Nach dem Unfall kamen laut Polizei vier Rettungshubschrauber und acht Rettungswagen zum Einsatz. Feuerwehr und Rettungsdienste seien mit rund 45 Kräften zur Unfallstelle geeilt. Zur Ursache des Zusammenstoßes konnte der Sprecher zunächst nichts sagen, es sei aber inzwischen die Sachverständigenorganisation Dekra vor Ort.

+++ 85-Jähriger feuert mit Luftdruckgewehr vom Balkon +++

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Pankow durch das Projektil eines Luftdruckgewehrs verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 85-jähriger Mann gegen 15.10 Uhr von seinem Balkon in der Thomas-Mann-Straße aus einen Schuss abgegeben haben. Dieser traf einen 18-Jährigen am Unterarm und verletzte ihn leicht. Danach soll der mutmaßliche Schütze in Richtung des Verletzten und seines 16 Jahre alten Begleiters „verschwindet“ gerufen und mit der Waffe auf sie gezielt haben. Polizisten suchten den Mann in seiner Wohnung auf und beschlagnahmten das Luftdruckgewehr und eine Dose Munition. Nach einer Identitätsfeststellung verblieb der 85-Jährige in seiner Wohnung. Der 18-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Knapp 4500 Verstöße bei Schwerpunktkontrollen der Polizei

Während einer Kontrollwoche im Berliner Straßenverkehr hat die Polizei fast 4500 Verstöße von Autofahrern und Radfahrern festgestellt. Knapp 850 Mal wurden rote Ampeln ignoriert - erwischt wurden dabei vor allem Radfahrer, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demzufolge waren Autofahrer 585 Mal zu schnell unterwegs. Es gab 545 Verstöße durch Telefonieren am Steuer, 369 mal fuhren Radfahrer auf Gehwegen, 93 mal Autofahrer durch Fahrradstraßen. Die Polizei erwischte außerdem 328 Fahrer beim falschen oder gefährlichen Abbiegen, und in 222 Fällen waren Menschen nicht richtig angeschnallt. Dazu kamen 1838 Fälle von falschem Parken und Halten.

+++ Lamborghini rast mit 148 km/h über die Bundesallee +++

148 statt 50: Ein Lamborghini-Fahrer ist am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr mit 148 Kilometern pro Stunde über die Bundesallee in Friedenau gerast. Die Polizei hatte dort zwischen 19.15 Uhr und 22 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. Die Verkehrskräfte konnten den 26-Jährigen stoppen. Auf ihn kommen jetzt ein Bußgeld von mindestens 680 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu. Die Polizisten hielten während der Kontrolle noch weitere 26 Fahrer nach Tempoverstößen an. 22 von ihnen waren mehr als 21 Kilometer pro Stunde zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Darunter war ein 57-Jähriger, der zugab, keine gültige Fahrerlaubnis zu haben. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

+++ Brand in Restaurant-Küche in Prenzlauer Berg +++

Am Montag ist in einer Restaurant-Küche an der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr Berlin auf Twitter mitteilte. Das Restaurant befindet sich in einem siebengeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Vier Personen seien durch den Rettungsdienst gesichtet worden, eine habe man in ein Krankenhaus gebracht. 24 Einsatzkräfte seien 1,5 Stunden vor Ort, so die Feuerwehr.

+++ Mann versucht, 94-Jährige in Wohnung zu überfallen +++

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag im Markischen Viertel versucht, eine 94-Jährige in ihrer Wohnung zu überfallen. Erstden Ermittlungen zufolge, so die Polizei soll der 33-Jährige gegen 15.40 Uhr an der Wohnung geklingtelt haben. Als die Seniorin öffnete, soll er die Frau mit ihrem Rollator in die Wohnung geschubst haben, sodass sie hinfiel. Danach habe der Mann die Wohnung durchsucht. Als die Frau um Hilfe schrie, sei der Mann ohne Beute aus der Wohnung geflüchtet. Ein 59-Jähriger, der die Schrei hörte, rief die Polizei. Die konnte den Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Zurzeit wird geprüft, ob es Zusammenhänge mit weiteren Eigentumsdelikten gibt. Der Mann sollte am Montag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

+++ Polizei nimmt mutmaßlichen Taschendieb fest +++

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Kreuzberg einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Der Mitteilung zufolge soll ein 21-Jähriger, der gegen Mitternacht mit einer Frau und einem Mann an einem Imbiss an der Görlitzer Straße gestanden habe, von einer Männergruppe bedrängt und mit einem Stein geschlagen worden sein. Anschließend habe einer der Männer versucht, das Portemonnaie aus der Tasche des 21-Jährigen zu stehlen, was der jedoch bemerkt habe. Kurz darauf soll ein Unbekannter den Mann angetanzt und ihm dabei die Armbahnduhr vom Handgelenk gestohlen haben, was dieser jedoch ebenfalls bemerkte. Als er den Dieb aufforderte, ihm die Uhr wiederzugeben, soll dieser dem 21-Jährigen mit der Uhr ins Gesicht geschlagen und geflüchtet sein. Das Opfer verfolgte den Mann, den Einsatzkräfte wenig später festnahmen. Der 21-Jährige wurde an Gesicht und Hand verletzt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Dieb wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht.

+++ Auto aufgebrochen und kurzgeschlossen - Festnahme +++

Zivilfahnder haben in der Nacht zu Montag in Fennpfuhl drei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Die drei waren gegen 22.45 Uhr mit einem VW zu einem Großparkplatz an der Landsberger Allee gefahren. Dort seien ein 28- und ein 31-Jährige ausgestiegen, hätten einen Ford aufgebrochen und kurzgeschlossen, so die Polizei. Der 28-Jährige sei daraufhin zu dem VW zurückgegangen, in dem noch ein 29-Jährige saß, während der 31-Jährige mit dem Ford die Schranke des Parkplatzes über eine Grünfläche umfuhr und flüchtete. An der roten Ampel der Landsberger Allee versperrten ihm allerdings Einsatzfahrzeuge den Weg. Der Mann wurde festgenommen. In Tatortnähe konnten auch die anderen beiden Verdächtigen dingfest gemacht werden.

+++ Mann mit Metallstange attackiert und verletzt +++

Ein Mann hat einen anderen in der Nacht zu Montag in Alt-Hohenschönhausen mit einer Metallstange attackiert und verletzt. Der 31-Jährige soll aus noch nicht geklärten Gründen mit einer Frau in der Hauptstraße in Streit geraten seion. Kurz darauf kam ein Begleiter der Frau hinzu, schlug dem 31-Jährigen mit der Stange gegen das Bein und floh mit der Frau in einem schwarzen Auto. Der Verletzte musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

+++ Mann sticht nach "Heil Hitler"-Ruf mit Schraubenzieher zu +++

Ein Mann hat am Sonntagabend auf seinem Balkon in Friedrichsfelde zunächst den sogenannten Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen, um dann zwei Männer anzugreifen, die ihn zur Rede stellten. Der Polizei zufolge war der 40-Jährige mit seinem 71 Jahre alten Nachbarn und dessen 62 Jahre altem Bruder gegen 20 Uhr in Streit geraten. Als Grund wurde angegeben, dass der 40-Jährige auf dem Balkon den rechten Arm ausgestreckt und laut "Heil Hitler" gerufen haben soll. Der 40-Jährige klingelte daraufhin an der Wohnungstür der Brüder und stach beim Öffnen mit dem Schraubenzieher gegen die Stirn des 71-Jährigen. Dessen Bruder erhielt einen Stich in den Arm. Beide Verletzten mussten zunächst nicht behandelt werden. Die Polizei ließ eine Blutentnahme beim 40-Jährigen in einem Polizeigewahrsam vornehmen. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

+++ Unfall mit Fußgängerin - Radfahrer verletzt +++

Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin hat der Radfahrer Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war der 48-Jährige gegen 17.40 Uhr auf dem geteilten Geh- und Radweg im Landsdchaftspark Wuhletal unterwegs, als er mit der 42-Jährigen zusammenstieß. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen an Kopf und Arm. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fußgängerin klagte über Schmerzen in der Schulter, musste aber nicht behandelt werden.

+++ Mann bespuckt Frau und tritt sie +++

Ein Mann hat am Sonntagabend in Friedrichsfelde eine Frau bespuckt und getreten. Grund war offenbar Fremdenfeindlichkeirt. Laut Polizei war die 33-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Kind auf dem Arm zu Fuß an der Straße am Tierpark unterwegs, als der Unbekannte sie am Arm griff und festhielt. Daraufhin spuckte er ihr zweimal ins Gesicht, stieß sie weg und trat ihr gegen den Oberschenkel. Dabei beschimpfte er sie und flüchtete dann. Die Frau erlitt eine leichte Beinverletzung und verspürte Ekel. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Kind beinahe von Pflasterstein getroffen +++

Ein achtjähriges Kind ist am Sonntagabend in Wilhelmstadt beinahe von einem Pflasterstein getroffen worden. Wie die Polizei mitteilte, spielte der Achtjährige gegen 19 Uhr in der Ruhlebener Straße auf einer Grünfläche vor den Balkonen eines Mehrfamilienhauses, als ein Pflasterstein knapp neben ihm einschlug. Dieser kam offenbar aus Richtung der Balkone. Der 57 Jahre alte Vater verständigte die Polizei, die eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufnahm.

+++ Auto in Flammen +++

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr brannte ein Auto in der Torgauer Straße in Hellersdorf lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.