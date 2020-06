In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 22. Juni.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auto in Hellersdorf in Flammen

+++ Auto in Flammen +++

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr brannte ein Auto in der Torgauer Straße in Hellersdorf lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.