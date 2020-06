+++ Kellerbrand am Pillnitzer Weg +++

Berlin. In einem Wohnhaus am Pillnitzer Weg in Spandau kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Keller. Durch den Brand wurden zwei Hausaufgänge stark verraucht. Die Flammen konnten aber schnell gelöscht werden. Mehrere Personen wurden am Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr war mit sechs Staffeln am Ort im Einsatz.

Feuerwehrleute am Einsatzort.

Foto: Thomas Peise