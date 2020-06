Blaulicht-Blog: Auseinandersetzung an der Boddinstraße

Einsatzkräfte an der Boddinstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Pfefferspray-Angriff bei Auseinandersetzung in Neukölln +++

Berlin. Heftige Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend am U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln: Nach ersten Angaben eines Sprechers der Feuerwehr kam es auf dem U-Bahnhof zu einer Pfefferspray-Attacke. Dabei wurden sechs Personen verletzt und, eine wurde in Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei überprüfte mehrere Personen. Ob es Festnahmen gab, ist bislang unklar.

+++ Rettungskräfte flüchten sich vor aggressivem Mann in Rettungswagen +++



Gegen 1 Uhr wurden in der Nacht zu Freitag am Grazer Damm Ecke Grazer Platz in Schöneberg Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr attackiert und ihr Rettungswagen beschädigt. Ursprünglich waren die Rettungskärfte zu einer offenbar hilflosen Person gerufen worden. Vor Ort stellte sich aber ein anderes Szenario heraus: Ein Mann tobte und randalierte auf der Fahrbahn des Grazer Damms.

Als die Rettungskräfte den Mann ansprachen, soll er sie sofort attackiert haben. Die beiden Kräfte der Berliner Feuerwehr konnten sich nur noch in ihren Rettungswagen flüchten und ihn von innen verschließen, während der Mann wie wild auf den Rettungswagen einschlug.

Dabei riss der Mann auch das Kennzeichen des Fahrzeugs ab und schmiss es weg .Auch an einem Fahrzeug des Fahrdienstleisters "Uber" vergriff sich der Mann. Der Fahrer des "Ubers" näherte sich der Kreuzung, als der Mann auf die Fahrbahn rannte und auch ein Kennzeichen entwenden wollte. Das gelang jedoch nicht.

Die Besatzung des Rettungswagens alarmierte eigene Kräfte zur Eigensicherung nach, zudem die Berliner Polizei. Diese konnte den aggressiven Mann zu Boden bringen und fixieren.Der Mann soll bereits polizeibekannt sein. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Pfefferspray-Übergriff: Mann brüllt "Heil Hitler" +++

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen kam es am Annemirl-Bauer-Platz in Friedrichshain zu Streitigkeiten, die in einer handfesten Auseinandersetzung mit Pfefferspray endeten. Herbeigerufene Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr mussten mehreren Jugendlichen die Augen ausspülen. Polizisten nahmen einen jungen Mann fest. Dieser setzte sich zur Wehr, trat und spuckte nach den Beamten. Bei seiner Festnahme brüllte er "Heil Hitler". Er wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Die Beamten des Abschnitts 51 ermitteln zu der Auseinandersetzung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizisten führen am Annemirl-Bauer-Platz einen Mann ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Dachgeschosswohnung +++

An der Burchardstraße in Tempelhof kam es gegen 22.30 zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Dach verhindert werden. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Feuerwehr löscht mittels einer Drehleiter.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto in Hellersdorf in Flammen +++

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr brannte es an der Schneeberger Straße in Hellersdorf. Dort stand ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Auto.

Foto: Thomas Peise

+++ Fiat brennt auf Mieterparkplatz +++

An der Schillerstraße in Charlottenburg stand am Donnerstag ein Kleinwagen auf einem Mieterparkplatz in Flammen. Der Fiat wurde im Frontbereich stark beschädigt, ein daneben stehender Wagen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Foto: Thomas Peise